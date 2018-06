Stati Uniti e Turchia hanno trovato un accordo sulla gestione della città siriana di

Il Messico ha risposto ai dazi imposti dagli Stati Uniti con altri dazi : Sono Stati pensati per danneggiare gli Stati da cui arrivano importati Repubblicani, mentre continuano le trattative per rinnovare un importante trattato commerciale The post Il Messico ha risposto ai dazi imposti dagli Stati Uniti con altri dazi appeared first on Il Post.

Arredo - export made in Italy a rischio negli Stati Uniti : Road show attraverso i distretti italiani del legno Arredo fra eccellenze produttive e attività peculiari dei territori, percorso di confronto e approfondimento con grandi aziende e pmi che si è ...

Hamburger vegano inganna i carnivori / La polpetta che non è di carne arriva dagli Stati Uniti : Hamburger vegano inganna i carnivori, la polpetta che non è di carne arriva direttamente dall'Università di Stanford. Non ha ingredienti animali, ma sembra tale e quale a un Hamburger.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:56:00 GMT)

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticcere che si era rifiutato di fare una torta nuziale per una coppia gay : La Corte Suprema degli Stati Uniti si è espressa sul caso di Jack Phillips, il pasticcere del Colorado di idee conservatrici, che nel 2012, quando i matrimoni gay non erano ancora legali nello stato, si rifiutò di preparare e decorare The post La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticcere che si era rifiutato di fare una torta nuziale per una coppia gay appeared first on Il Post.

L'Australia a un bivio tra Cina e Stati Uniti : A questo scenario già complicato, si sommano gli effetti delle crescenti ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina, paesi da cui l'economia australiana dipende rispettivamente in termini di ...

Pallanuoto femminile - World League 2018 : gli Stati Uniti non sbagliano un colpo! : Gli Stati Uniti non sbagliano un colpo, la nazionale dominante della Pallanuoto femminile continua a vincere, in ogni appuntamento. Anche la World League 2018 va in bacheca per gli USA: a Kunshan collezionano il trionfo numero 12 su 15 nella manifestazione. Ennesimo dominio per la nazionale di Adam Krikorian che nella Super Final si è sbarazzata dell’Olanda per 8-6. Terza piazza invece per la Russia. World League femminile – Super Final di ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda ...

G7 - vertice 'teso'. Tutti contro gli Stati Uniti per i dazi : Roma, 3 giu. , askanews, Il G7 finanziario si è chiuso con una protesta unanime contro l'aggressiva politica commerciale americana e con i principali alleati di Washington che esortano Donald Trump a ...

G7 - vertice "teso". Tutti contro gli Stati Uniti per i dazi : Roma, 3 giu. , askanews, - Il G7 finanziario si è chiuso con una protesta unanime contro l'aggressiva politica commerciale americana e con i principali alleati di Washington che esortano Donald Trump ...

Allarme lattuga romana contaminata : 5 morti negli Stati Uniti - i dettagli Video : La lattuga romana contaminata continua a mietere vittime negli Stati Uniti. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie Cdc ha rivelato che altre quattro persone sono morte per un'epidemia provocato dal batterio e-coli. Nello specifico i decessi sono Stati segnalati in California, Arkansas, Minnesota e New York. Da rilevare che in precedenza le autorita' avevano registrato un altro episodio fatale in California. Una situazione ...

Il rapporto choc sull'Ufo in California : così pedinava navi da guerra degli Stati Uniti : Emergono nuovi dettagli sul presunto Oggetto volante non identificato intercettato 14 anni fa al largo della costa della California. L"emittente televisiva KLAS di Las Vegas, affiliata della CBS, ha ottenuto una copia di un presunto rapporto del 2009 "preparato da e per i militari che dettaglia le interazioni multiple avvenute con sistemi AAV, Anomalous Aerial Vehicle per diversi giorni nel novembre del 2004". Lo scorso dicembre il New York ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda ...

Stati Uniti - Trump impone i dazi su acciaio e alluminio : Dopo l'annuncio e la sospensione del provvedimento il governo guidato da Donald Trump è pronto a imporre i dazi sull'importazione dell'acciaio e dell'alluminio. La sospensione decisa a marzo scadrà alla mezzanotte di oggi e non sarà rinnovata, dal momento che i dialoghi aperti con l'Europa, il Canada e il Messico non hanno portato ad accordi in merito. Esponenti del governo statunitense si sono detti pronti comunque a proseguire i ...

Venezuela e Cuba alleati contro gli Stati Uniti : Il nuovo presidente Cubano Miguel Díaz-Canel è arrivato stamattina in Venezuela per il suo primo viaggio all'estero con l'intenzione di incontrare il presidente Venezuelano Nicolas Maduro , suo ...