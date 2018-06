Spread su ma non per Lega-5S Il problema dell'Ue non è l'Italia Ma le coperture agitano i mercati : Lo Spread tra Btp e Bund sale nuovamente, ma non si tratta solo del “rischio Italia”: Francia, Belgio, Finlandia e Austria vedono oggi ampliamenti ancora maggiori, in parte per l’avvicinarsi delle prossime riunioni Bce (14 giugno, 26 luglio e 13 settembre) in cui la Bce dovrà dire se e quando il QE finirà. A influire sull’umore dei mercati è anche la consapevolezza che la crisi italiana e la reazione ...

Spread su ma non per Lega-5S Il problema dell'Ue non è l'Italia Ma le coperture agitano i mercati : Lo Spread tra Btp e Bund sale nuovamente, ma non si tratta solo del “rischio Italia”: Francia, Belgio, Finlandia e Austria vedono oggi ampliamenti ancora maggiori, in parte per l’avvicinarsi delle prossime riunioni Bce (14 giugno, 26 luglio e 13 settembre) in cui la Bce dovrà dire se e quando il QE finirà. A influire sull’umore dei mercati è anche la consapevolezza che la crisi italiana e la reazione ...

Conte sullo Spread : "Non sia vessillo" : 19.23 "Non facciamo dello spread il nostro vessillo, dietro lo spread si nasconde la speculazione finanziaria". Lo afferma il premier Conte in sede di replica al Senato. E sottolinea: "L'uscita dall'euro non è mai stata in discussione", ma serve "rinegoziare le politiche" Ue. Ribattendo alle critiche delle opposizioni poi precisa: il reddito di cittadinanza non è assistenza, ma "una misura orientata al reinserimento" nel lavoro. Il Sud? Sarà ...

Governo - Conte : Spread strumento speculazione - non sia vessillo : Roma, 5 giu. , askanews, 'Abbiamo ben presente quali sono gli spauracchi, le indicazioni, lo spread. Però attenzione: non facciamo dello spread il nostro vessillo, sullo spread nascono le speculazioni ...

Spread - perché non esiste un complotto della grande finanza contro il governo M5S-Lega : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

Macerata - bar vs tedeschi : "Pagate il caffè in base allo Spread"/ Maracuja Cafè - "non accettiamo ingerenze" : Macerata, bar vs tedeschi: "Pagate il caffè in base allo spread": curiosa e provocante iniziativa del Maracuja Cafè, il gestore Roberto Buratti: "Non accettiamo ingerenze"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:12:00 GMT)

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un governo dettato da Spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Governo - si riparte : Spread in calo a 270 | Salvini : "Al voto presto ma non a luglio" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale

Ci ricattano con lo Spread ma non ci possono comprare : Lo dico da anni. L’ho ripetuto recentemente anche in sedi importanti: questa non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. Sta cambiando tutto. Cambia il modo di comunicare, di nutrirci, di abitare, di curarci, di lavorare, di produrre energia, di finanziarci, di spostarci. In tutto l’emisfero boreale, c’è un’unica forza sociale, cioè prepolitica, che si è rivelata capace di intercettare, interpretandole virtuosamente, tutte queste ...

«Con lo Spread a 500 l'Italia non sarebbe più in grado di ottenere credito dal mercato» : WASHINGTON «Per gli investitori americani l'Italia è il Paese delle crisi politiche. Certo questa volta può essere diverso, ma da tempo i fondi statunitensi stavano pensando di alleggerire le ...

Di Maio : “Fateci fare il governo e lo Spread scende. Pronti a rivedere le nostre posizioni - il nemico non è il Quirinale” : “Non abbiamo preso 11 milioni di voti per favorire un governo tecnico. È solo per questo che abbiamo scritto quel contratto con la Lega. Non è stato semplice perché su tante cose non siamo d’accordo. E poi sono un cittadino del sud e non ho dimenticato quello che ha fatto la Lega. Però ci siamo ritrovati su tante cose. Il punto non è stato Savona ma tutti quelli come lui. Io non individuo il nemico nel Quirinale ma ci devono dire ...

Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Bufera e scuse : Giallo al Colle, tutti si attendevano l'annuncio del governo ma l'incontro si rivela interlocutorio. Polemica sul Commissario Ue tedesco Oettinger che "minaccia" l'Italia. Poi arrivano le scuse

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Lo Spread a quota 320 - poi scende. Crolla la Borsa : Sergio Mattarella riceverà di nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. Cottarelli non ha rilasciato dichiarazioni ed è tornato alla Camera per proseguire il suo lavoro. Lo spread, intanto, continua a schizzare. Nelle prime contrattazioni, ...