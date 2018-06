Sport e politica | tra proteste | dimostrazioni e boicottaggi

Nicolò : 'Sul futuro dell'aeroporto 'Tito Minniti' non vi è traccia di una politica dei traSporti' : Una politica di incremento dell'offerta per una copertura adeguata della mobilità aerea che sia all'altezza del ruolo baricentrico dell'area dello Stretto che interessa i territori della provincia di ...

Allegri come Di Maio e Salvini/ “Var aiuta” - mesi fa “rovina Sport” : calcio o politica come cambiano le idee! : Allegri come Di Maio e Salvini: "Var strumento che aiuta molto", ma solo pochi mesi fa diceva "rovina lo sport". Nel calcio come nella politica, come cambiano le idee!(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:07:00 GMT)

Stankovic in politica? L'ex Inter possibile ministro dello Sport in Serbia : Appesi gli scarpini al chiodo, L'ex Inter Dejan Stankovic potrebbe iniziare l'avventura in politica: sarà il futuro ministro dello Sport in Serbia?

Filt Cgil : D'Alessandro detta linea politica sui traSporti e sceglie interlocutori di comodo : L'Aquila - Nel continuo balletto delle dimissioni e delle incompatibilità derivanti dalla recente elezione in Parlamento sia del Presidente della Giunta D'Alfonso (con delega alle infrastrutture e trasporti) e del Consigliere D'Alessandro (con delega regionale ai trasporti), abbiamo appreso che in occasione della recente seduta del Consiglio Regionale, sono state annunciate formalmente le dimissioni del neo Deputato ...