Spie fiscali e più manette Inizia l' era giustizialista

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Sarà pure un avvocato, ma parla come un pm. Giuseppe Conte si presenta al Senato e snocciola i punti del suo programma: per molti analisti il suo è un discorso generale, come è normale quando si va a chiedere la fiducia. Ma se si leggono in filigrana le sue dichiarazioni, si scopre che non è cosi. Il capitolo giustizia, ad esempio, è tutto costruito con toni muscolari e ha venature giustizialiste. Il premier non si fa mancare niente e annuncia l'inasprimento delle pene contro i corrotti, un vecchio mantra del partito dei giudici, e ancora l'utilizzo degli agenti sotto copertura, tema assai caro all'ex pm di Mani pulite Piercamillo Davigo, e l'allungamento dei tempi della prescrizione, che Forza Italia vede come il fumo negli occhi. Non basta: fra squilli di tromba si preparano le celle "per i grandi evasori". Infine, Conte recupera uno storico cavallo di battaglia della gauche: "Il ...