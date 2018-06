Speedway – L’Italia fatica in terra inglese | gli azzurri solo settimi

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018)chiude al 7° posto il race off 2 dellodelle Nazionidellochiude al settimo posto il race off 2 di Manchester, disputatosi ieri sera e valevole per l’accesso alle finali iridate a squadre che sinno venerdì 8 e sabato 9 giugno a Wroclaw (Polonia). I due piloti, Nicolas Covatti e Paco Castagna, hanno trovato difficoltà nell’affrontare al meglio una pista sulla quale non avevano mai corso e nel confrontarsi con avversari contro i quali era arduo recuperare posizioni. La sfortuna si è accanita ancora una volta contro Covatti, rimasto appiedato alla seconda uscita per un problema al telaio della prima moto, costringendolo alla resa nella manche e al ripiego forzato sul secondo mezzo per le successive quattro uscite. Nonostante questo, il capitano azzurro ci ha messo la consueta grinta e determinazione, portando a casa un discreto bottino ...