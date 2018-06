Spazio | Italia-Repubblica Ceca | prosegue la cooperazione industriale

Spazio - Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss : Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss Continua a leggere L'articolo Spazio, Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss proviene da NewsGo.

Spazio - l'Asi - Agenzia spaziale italiana - compie 30 anni : Roma , askanews, - l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana compie 30 anni; era il 30 maggio 1988, infatti, quando con la legge n. 186 venne formalmente creato l'ente governativo nazionale, dipendente dal ...

30 anni di italiani nello Spazio : L'Asi, l'Agenzia spaziale italiana compie 30 anni: era il 30 maggio 1988 quando con la legge n. 186 venne formalmente creato l'ente governativo nazionale, dipendente dal ministero dell'Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aerospaziale, raccogliendo

Dove va lo Spazio Italiano : il presidente dell’ASI fa il punto sui fenomeni più innovativi : Tra big data e mini satelliti, l’utilizzo dello Spazio sta vivendo una vera e propria rivoluzione. L’Italia può vantare un buon posizionamento a livello internazionale, ed è una condizione da preservare per potersi presentare da leader nel contesto europeo. Parola di Roberto Battiston, da poco confermato alla presidenza dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) per il prossimo quadriennio, intervenuto questa mattina alla giornata di apertura di Esri ...

Battiston - Asi - - ecco dove va lo Spazio italiano : Roma, 17 mag. , askanews, Tra big data e mini satelliti, l'utilizzo dello Spazio sta vivendo una vera e propria rivoluzione. L'Italia può vantare un buon posizionamento a livello internazionale, ed è ...

Spazioporto in Italia operativo dal 2020 : Aprirà in Puglia, il primo Spazioporto Italiano, precisamente da Taranto-Grottaglie dove attualmente sorge l’aeroporto “Marcello Arlotta”. La notizia arriva da un comunicato del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dopo che l’Enac (l’Ente nazionale aviazione civile) ha completato l’iter di analisi per trovare il sito più adatto. I requisiti sono di avere una lunghezza della pista, aree […]

“2001 : Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno - a 50 anni dall’uscita : Per festeggiare il 50esimo anniversario di 2001: Odissea nello Spazio, uno dei più famosi film di Stanley Kubrick, uscito nel 1968, il film verrà proiettato di nuovo per due giorni nei cinema italiani, il 4 e il 5 giugno. Domani, inoltre, The post “2001: Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno, a 50 anni dall’uscita appeared first on Il Post.

Spazio - cooperazione Italia-Kenya : in orbita 1KUNS - il primo CubeSat keniano : Il primo satellite della Repubblica del Kenya è stato rilasciato in orbita con successo. Trasferito sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile, 1KUNS (estensione di “IKUNS –Italian-Kenyan University NanoSatellite) è stato rilasciato nello Spazio ieri mattina, alle 11:00 ora italiana, dal modulo giapponese Kibo. Il suo obiettivo sarà quello di monitorare ed acquisire immagini della regione est dell’Africa. primo selezionato ...

Spazio : sempre più tecnologie italiane d’eccellenza su Marte : Sono sempre di più le tecnologie ‘made in Italy’ d’eccellenza mondiale che contribuiscono all’esplorazione di Marte. Dai classici radar, fotocamere ad alta risoluzione, sistemi di telecomunicazioni e il trapano per la ricerca di forme di vita, si aggiungono ora gli ‘occhi di navigazione’ della missione Insight, lanciata pochi giorni fa dalla Nasa per studiare le viscere del Pianeta Rosso. Tante le ricadute per ...

Nascerà in Puglia il primo Spazioporto italiano : info e dettagli : Sarà in Puglia, nella zona di Taranto-Grottaglie, il primo Spazioporto italiano destinato ai voli suborbitali per il turismo spaziale e non solo. <lo ha reso noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha completato l’iter di analisi per individuare il luogo più adatto per realizzare e attivare la struttura entro il 2020. La scelta dell’area è stata accolta con ...