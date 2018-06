Spara e uccide un uomo in uno studio medico a Roma | il vigilantes arrestato | ' Non so come

Belgio : uomo Spara e uccide tre persone Video : Ieri mattina alle ore 10,30, la follia è esplosa nel centro di Liegi, vivace citta' belga attraversata dal fiume Mosa, situata nella Vallonia di cultura francofona. Stando alle prime dichiarazioni degli inquirenti, un uomo ha attaccato con un’arma bianca due donne poliziotto [Video], sottraendo loro le pistole d’ordinanza e freddandole sul posto. Poco dopo, l’assassino ha individuato un giovane ventiduenne seduto in un’auto e gli ha sparato ...

Trapani : Spara ai carabinieri e poi si uccide : Barricato in casa e armato di fucile ha sparato all'impazzata da una finestra contro carabinieri e passanti prima di togliersi la vita. Notte di paura a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dove un pensionato di 74 anni, affetto da depressione, dopo aver litigato con la moglie ha imbracciato un fucile che aveva nella sua abitazione, in contrada Marmora, esplodendo decine di colpi in strada contro chiunque tentare di avvicinarsi.I ...

Belgio : uomo Spara e uccide tre persone : Ieri mattina alle ore 10,30, la follia è esplosa nel centro di Liegi, vivace città belga attraversata dal fiume Mosa, situata nella Vallonia di cultura francofona. Stando alle prime dichiarazioni degli inquirenti, un uomo ha attaccato con un’arma bianca due donne poliziotto, sottraendo loro le pistole d’ordinanza e freddandole sul posto. Poco dopo, l’assassino ha individuato un giovane ventiduenne seduto in un’auto e gli ha sparato ...

Barricato in casa Spara a Cc e si uccide : ANSA, - CASTELLAMARE DEL GOLFO , TRAPANI, , 30 MAG - Si è conclusa tragicamente la notte di follia di un anziano pensionato, Girolamo Salerno, 74 anni, che ieri sera si è Barricato in casa dopo avere ...

Attentato a Liegi - urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone/ Ultime notizie - video : killer ucciso dopo Sparatoria : Attentato a Liegi, urla “Allah Akbar” e uccide 3 persone. Ultime notizie, video: killer ucciso dopo sparatoria. Aveva preso in ostaggio una donna. Due feriti. Gli aggiornamenti dal Belgio(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:53:00 GMT)

Uccide l'ex e si Spara : cordoglio e insulti su Facebook : Dalle pagine Facebook di Federico ed Elisa traspare un passato insieme, fatto di foto e momenti felici, di sorrisi e serate insieme. Un passato che non si rispecchia nel presenta, segnato dalla fine di una...

Femminicidio-suicidio a Prato : calciatore uccide la ex e si Spara : Femminicidio-suicidio a Prato: calciatore uccide la ex e si spara Federico Zini, 25enne calciatore del Tuttocuoio (Lega Pro), ha aspettato la ex davanti alla sua abitazione. Dopo averle sparato si è tolto a sua volta la vita. L'auto con i due corpi è stata ritrovata in un parcheggio di San Miniato Parole ...

Femminicidio-suicidio a Prato : sequestra la ex - la uccide e si Spara : Femminicidio-suicidio a Prato: sequestra la ex, la uccide e si spara Un uomo di 25 anni ha aspettato la donna di 30 anni davanti alla sua abitazione. Poi il litigio in mezzo alla strada. Dopo averle sparato si è tolto a sua volta la vita. L'auto con i due corpi è stata ritrovata in un parcheggio di San ...

San Miniato. Federico Zini uccide l’ex Elisa Amato poi si Spara : Nuovo femminicidio. Federico Zini prima ha sparato alla sua ex fidanzata Elisa Amato poi si è ucciso. I corpi sono stati trovati

Femminicidio-suicidio a Prato : sequestra la ex - la uccide e si Spara - : Un 25enne ha costretto la donna di 30 anni a salire sulla propria la macchina. Dopo averle sparato si è tolto a sua volta la vita. L'auto con i due corpi è stata ritrovata in un parcheggio di San ...

Sequestra l'ex - le Spara e poi si uccide : 11.57 Prima ha sparato alla sua ex poi si è ucciso. I corpi sono stati trovati stamani in un parcheggio a San Miniato (Pisa) dove l'uomo, 25 anni, abitava. Da una prima ricostruzione la notte scorsa, l'uomo ha atteso la donna, 30 anni, davanti alla sua abitazione a Prato e,dopo un litigio, l'ha costretta a salire sull'auto di lei e si è diretto verso San Miniato. Le ricerche dei carabinieri sono partite subito ma solo stamani è stata ritrovata ...

Bambino Spara al fratello e lo uccide : credeva fosse una pistola giocattolo Video : Due bimbi residenti in Virginia Usa hanno perso la vita, lo scorso 22 maggio 2018, per incidenti correlati all'uso di armi da fuoco. Gli episodi hanno alimentato il dibattito sulla necessita' di norme più severe, negli Stati Uniti sul reperimento e utilizzo delle armi da fuoco. Il piccolo Tyson Aponte, due anni, è stato ucciso dal fratello [Video] di quattro anni mentre stava giocando. È accaduto martedì mattina nella contea di Louisa. Il ...

Bambino Spara al fratello e lo uccide : credeva fosse una pistola giocattolo : Due bimbi residenti in Virginia (Usa) hanno perso la vita, lo scorso 22 maggio 2018, per incidenti correlati all'uso di armi da fuoco. Gli episodi hanno alimentato il dibattito sulla necessità di norme più severe, negli Stati Uniti sul reperimento e utilizzo delle armi da fuoco. Il piccolo Tyson Aponte, due anni, è stato ucciso dal fratello di quattro anni mentre stava giocando. È accaduto martedì mattina nella contea di Louisa. Il fratellino di ...

Uccide la moglie a fucilate - arresto convalidato. 'Non ricorda di aver Sparato' : FERMO Il gip del Tribunale di Fermo Marcello Caporale ha convalidato l'arresto di Giuseppe Valentini, il 78enne che due giorni fa ha sparato alla moglie Silvana Marchionni, di 75 anni, durante un ...