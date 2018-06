Spagna | Sanchez vara il governo delle donne | mai così ' rosa'

Spagna - Pedro Sanchez nomina governo a trazione femminile : ... il 46enne Sanchez ha nomina to figure pro-europee come l'ex presidente dell'Europalrmaneto Josep Borrell agli Affari europei e la diretrice del budget Ue Nadia Calvinho all'Economia.Ha inoltre ...

La crisi di governo in Spagna : via Rajoy - arriva Sanchez : Si è conclusa con la sfiducia di Mariano Rajoy e la nomina di Pedro Sanchez la crisi di governo in Spagna, dopo mesi altalenanti per la politica e l'economia spagnola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di condanne arrivate per il cosiddetto "scandalo Gürtel". Le condanne hanno riguardato diversi tipi di reati, ...