Spagna | Sanchez presenta il suo governo «europeista»

Spagna - verso il nuovo governo Sanchez : i ministri sono 10 donne e 4 uomini : Il premier spagnolo presenta a re Felipe VI la lista del nuovo esecutivo: tutti i ministeri tradizionali nelle mani delle donne

Spagna - il nuovo governo 'rosa' di Sanchez : 10 donne e 5 uomini. E c'è anche un astronauta : Conta anche un astronauta, Pedro Duque, incaricato del portafogli della Scienza. Vicepremier Carmen Calvo, ministro dell'Uguaglianza.

La crisi di governo in Spagna : via Rajoy - arriva Sanchez : Si è conclusa con la sfiducia di Mariano Rajoy e la nomina di Pedro Sanchez la crisi di governo in Spagna, dopo mesi altalenanti per la politica e l'economia spagnola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di condanne arrivate per il cosiddetto "scandalo Gürtel". Le condanne hanno riguardato diversi tipi di reati, ...

Spagna - Inizia l'era Sanchez : Nel suo discorso di insediamento, Torra ha ribadito di essere disposto al ' dialogo ' con Madrid, che considera 'imprescindibile per risolvere i conflitti come avviene in tutti i Paesi del mondo ...

Spagna - IL NEO PREMIER SANCHEZ HA GIURATO/ Inizia l'era post-Rajoy : la Catalogna tende la mano : SPAGNA, Rajoy sfiduciato: SANCHEZ è il nuovo PREMIER: “Un nuovo governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il nuovo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Spagna : Torra chiede a Sanchez dialogo su Catalogna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez, leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

Spagna - Sanchez ha giurato davanti al Re : 13.52 Al via in Spagna il governo di Sanchez nello stesso giorno in cui in Catalogna si è insediato il nuovo Governo di Quim Torra, che ha invitato il premier spagnolo a "parlare" e a "negoziare da governo a governo", rivendicando il suo "mandato repubblicano", in linea con il referendum del primo ottobre. Il leader socialista ha giurato come premier davanti al re Felipe VI al palazzo della Zarzuela, dopo aver rovesciato il conservatore Rajoy. ...

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez nuovo premier : Mentre in Italia si forma il nuovo governo Conte, la Spagna cambia premier: l’attuale capo dell’esecutivo, il conservatore Mariano Rajoy è stato sfiduciato dal Congresso. Il nuovo presidente del governo spagnolo diventa così il socialista Pedro Sanchez, che ha incassato oltre alla fiducia del proprio partito, quella di Podemos, dei partiti catalani Erc e PDeCAT, dei nazionalisti baschi del Pnv e di Bildu. Il nuovo esecutivo si ispirerà al ...

