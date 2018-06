Spagna | Pedro Sanchez nomina governo a trazione femminile

Spagna - svolta rosa al governo : con il premier Pedro Sanchez ecco 10 donne : La lista comprende: vicepremier e ministro dell'Uguaglianza Carmen Calvo , alla Giustizia Dolores Delgado , alle Finanze Maria Jesus Montero , all'Economia Nadia Calvino , agli Esteri Josep Borrell, agli Interni Margarita Robles , alla Difesa Constantin Mendez , all'Amministrazione Territoriale Meritxell Batet , agli Investimenti José Luis ...

Spagna - pronto il “governo rosa” di Pedro Sanchez : nel nuovo esecutivo 10 donne e 5 uomini. Un astronauta alla Ricerca : Il nuovo governo spagnolo sarà il più rosa di sempre. Dopo il giuramento davanti a re Felipe VI, il neopremier e leader del Partito socialista Pedro Sanchez è pronto a presentare al monarca la lista dei ministri del suo esecutivo, formata dopo la mozione di censura e la sfiducia al primo ministro Mariano Rajoy. E secondo i quotidiani iberici, la composizione sarà sì sbilanciata, ma per una volta a favore delle donne: 10 contro 5, e nei ruoli più ...

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez, leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

La Spagna volta pagina - Pedro Sánchez è il nuovo premier : E poi il confronto con alcune emergenze sociali, a partire dalla riforma di un sistema sanitario nazionale e una legge sull'uguaglianza salariale che garantisca la parità di genere nel mondo del ...

Chi è Pedro Sanchez - l'uomo che ha riportato i socialisti al potere in Spagna : Pedro Sanchez si conquista il suo capitolo nella storia spagnola come primo politico a spodestare il presidente del governo attraverso una mozione di sfiducia. L'ex professore di economia non è nemmeno più un parlamentare. La sua carriera politica è stata caratterizzata da alti e bassi, e qualche caduta da cui è riuscito a rialzarsi, più forte di prima. L'ultima due anni fa ...

Spagna - Rajoy sfiduciato : il socialista Pedro Sanchez è il nuovo premier : Il Parlamento spagnolo ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del governo iberico Mariano Rajoy, conservatore, che prima del voto aveva ammesso l'imminente sconfitta. In seguito al voto, il leader dei...

Daniel Pedrosa - GP Spagna 2018 : “Incidente di gara? No - Jorge Lorenzo doveva guardare! Mi spiace per Dovizioso” : Ancor più della vittoria di Marc Marquez, è dell’incidente del 18° giro, in curva 6, del GP di Spagna 2018 (quarta prova del Mondiale 2018 di MotoGP) che si parla e si continuerà a parlare. Sul triplo strike che ha visto coinvolti i due piloti della Ducati Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo e la Honda di Daniel Pedrosa, in lotta per il secondo e terzo gradino del podio, ha espresso la propria posizione a riguardo quest’ultimo, già ...

MotoGp - Spagna : Lorenzo fa strike e cade con Dovizioso e Pedrosa : ... e dà un brutto colpo alle speranze mondiali del forlivese che, con questo 'zero', perde la leadership e scivola addirittura al 5° posto della classifica, con 24 punti di gap dal campione del mondo ...

Valentino Rossi - GP Spagna : “Peggio di quello che pensavo. Siamo lenti a reagire - ma in futuro… Incidente? Colpa di Pedrosa e Lorenzo” : Valentino Rossi ha chiuso il GP di Spagna 2018 in quinta posizione. Il Dottore non è riuscito a brillare e si è dovuto accontentare di un piazzamento di rincalzo, la Yamaha è in grande difficoltà e il centauro di Tavullia non si è tirato indietro nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: “Peggio di quello che pensavo, speravo di andare meglio. Il problema è che Siamo contenti per questo quinto posto. In gara ho fatto il massimo, sapevo ...

MotoGp Spagna - Dovizioso : «Pedrosa e Lorenzo dovevano stare più attenti» : JEREZ DE LA FRONTERA - ' dovevano stare più attenti, hanno tanta esperienza in questo tipo di gare '. Andrea Dovizioso commenta l'episodio che ha inveitabilmente la gara per la Ducati e per la Honda ...

MotoGp - in Spagna vince Marquez con Iannone terzo. Cadono Lorenzo - Dovizioso e Pedrosa : Marc Marquez , Honda, ha vinto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Sul podio di Jerez anche il francese Johann Zarco , Yamaha Tech3, , terzo Andrea Iannone ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : A metà gara il campione del mondo in carica comanda , nonostante un grosso rischio in curva 11, e allunga di circa un secondo sul duo Ducati, con Pedrosa che sembra fare fatica a tenere il passo dei ...