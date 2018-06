Spagna | il premier Sanchez | ' Nel governo 11 ministri donne su 17'

Spagna - svolta rosa al governo : con il premier Pedro Sanchez ecco 10 donne : La lista comprende: vicepremier e ministro dell'Uguaglianza Carmen Calvo , alla Giustizia Dolores Delgado , alle Finanze Maria Jesus Montero , all'Economia Nadia Calvino , agli Esteri Josep Borrell, agli Interni Margarita Robles , alla Difesa Constantin Mendez , all'Amministrazione Territoriale Meritxell Batet , agli Investimenti José Luis ...

Spagna - l’ex premier Rajoy lascia la guida del Partito popolare e la politica : “La cosa migliore per me - il Pp e il Paese” : Mariano Rajoy ha annunciato che lascerà la direzione del Partito popolare, dopo essere stato destituito da premier tramite un voto di sfiducia e sostituito dal socialista Pedro Sanchez,. Lo riporta El Pais ricordando che si aprirà ora una fase di transizione, pilotata dal leader uscente, che porterà al congresso straordinario per eleggere il nuovo presidente. “È giunto il momento di porre fine a questa fase. Il PP deve continuare ad ...

Spagna - IL NEO PREMIER SANCHEZ HA GIURATO/ Inizia l'era post-Rajoy : la Catalogna tende la mano : SPAGNA, Rajoy sfiduciato: SANCHEZ è il nuovo PREMIER: “Un nuovo governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il nuovo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Spagna - Pedro Sanchez premier. Dopo il giuramento la formazione del nuovo governo socialista : Ha giurato ed è il primo premier spagnolo che non lo fa sulla Bibbia e in assenza di un crocefisso. Pedro Sanchez, leader dei socialisti, si è presentato davanti al re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid per prendere le redini dell’esecutivo. Sanchez, economista di 46 anni senza esperienze di governo, ha prestato giuramento alle 11 locali Dopo le dimissioni di Mariano Rajoy, sfiduciato ...

Spagna - il socialista Sanchez ha giurato come nuovo premier - : Il segretario del Psoe ha preso il posto di Rajoy che il primo giugno è stato sfiduciato dal parlamento dopo lo scandalo giudiziario Gürtel. Il nuovo primo ministro sta lavorando alla squadra di ...

Spagna - Pedro Sanchez ha giurato come premier : Spagna, Pedro Sanchez ha giurato come premier Spagna, Pedro Sanchez ha giurato come premier Continua a leggere L'articolo Spagna, Pedro Sanchez ha giurato come premier proviene da NewsGo.

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez nuovo premier : Mentre in Italia si forma il nuovo governo Conte, la Spagna cambia premier: l’attuale capo dell’esecutivo, il conservatore Mariano Rajoy è stato sfiduciato dal Congresso. Il nuovo presidente del governo spagnolo diventa così il socialista Pedro Sanchez, che ha incassato oltre alla fiducia del proprio partito, quella di Podemos, dei partiti catalani Erc e PDeCAT, dei nazionalisti baschi del Pnv e di Bildu. Il nuovo esecutivo si ispirerà al ...

Spagna - RAJOY SFIDUCIATO : SANCHEZ NUOVO PREMIER/ Inizia l’era de El Guapo : dall'estromissione a Primo Ministro : SPAGNA, RAJOY SFIDUCIATO: SANCHEZ è il NUOVO PREMIER: “Un NUOVO governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il NUOVO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez è il nuovo premier spagnolo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Spagna volta pagina - Pedro Sánchez è il nuovo premier : E poi il confronto con alcune emergenze sociali, a partire dalla riforma di un sistema sanitario nazionale e una legge sull'uguaglianza salariale che garantisca la parità di genere nel mondo del ...

Spagna - PREMIER RAJOY SFIDUCIATO : NUOVO GOVERNO SANCHEZ/ Esulta Podemos : “infranta la tradizione” : SPAGNA: RAJOY SFIDUCIATO dopo 7 anni, PREMIER costretto a lasciare il suo incarico: pronto Pedro "Il Bello" SANCHEZ, leader del partito socialista iberico. Decisivi i voti dei baschi(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Spagna : Rajoy sfiduciato - Sanchez nuovo premier : Mentre in Italia si forma il nuovo governo Conte, la Spagna cambia premier: l’attuale capo dell’esecutivo, il conservatore Mariano Rajoy è stato sfiduciato dal Congresso. Il nuovo presidente del governo spagnolo diventa così il socialista Pedro Sanchez, che ha incassato oltre alla fiducia del proprio partito, quella di Podemos, dei partiti catalani Erc e PDeCAT, dei nazionalisti baschi del Pnv e di Bildu. Il nuovo esecutivo si ispirerà al ...

Spagna : Rajoy sfiduciato - il socialista Sanchez è il nuovo premier : "Si apre una pagina nuova nella storia del nostro Paese", ha affermato il leader socialista annunciando che seguirà "il modello di Zapatero"

Spagna - Rajoy sfiduciato : Pedro Sanchez è il nuovo premier : Spagna, Rajoy sfiduciato: Pedro Sanchez è il nuovo premier Spagna, Rajoy sfiduciato: Pedro Sanchez è il nuovo premier Continua a leggere L'articolo Spagna, Rajoy sfiduciato: Pedro Sanchez è il nuovo premier proviene da NewsGo.