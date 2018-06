Spagna | Gallego-Díaz sarà la prima donna a dirigere El Pais | il quotidiano ritorna a

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 giugno 2018)laEl, ilche vende più copie ine che dopo la caduta del governo guidato da Mariano Rajoy ha deciso di tornare su posizioni più vicine alle sinistra nazionale. Per imprimere questa svolta al giornale è stata scelta Soledad, una delle giornaliste più apprezzate nel Paese, con una lunga carriera nella stampa spagnola e nello stesso, di cui era già vicedirettore., nata 67 anni fa a Madrid, sostituirà Antonio Caño, che lascia la guida delcon la tiratura più alta ine al secondo posto tra i siti d’informazione online del Paese. Quando Caño ne rilevò la direzione nel 2014, El País aveva una tiratura di 259mila copie, una cifra diminuita del 32% in quattro anni. Ma secondo molto giornali spagnoli, non sono solo i risultati negativi ad aver portato ad un cambio ai vertici. La ...