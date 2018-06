Sogefi - Contratto con la Volvo da 10 milioni di euro annui

Sogefi : nuovo contratto con Volvo - fornirà pompe per modelli ibridi : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – nuovo contratto siglato da Sogefi con Volvo per la fornitura di pompe per liquido di raffreddamento motore. La fornitura, che garantirà 10 milioni di ricavi annui a pieno regime, è destinata ai modelli ibridi di futura generazione XC40, S60, V60, XC90 e S90. La società del gruppo Cir inizierà la produzione di pompe per liquido di raffreddamento per Volvo nello stabilimento cinese di Wujiang nel 2019. Volvo ...