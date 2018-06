Slittino | otto gli azzurri di CdM convocati da Zoeggeler per il raduno di Bressanone del

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il gruppo di Cdm aper cominciare la preparazione atletica, i giovani lavorano in Sardegna Il direttore tecnico Arminha convocatoatleti della squadra di Coppa del mondo per ilche si tiene a(Bz) venerdì 8 giugno. Saranno presenti Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Patrick Rastner, Felix Schwarz, Simon Kainzwaldner, Sandra Robatscher e Andrea Voetter, agli ordini del preparatore atletico Matthias Schnitzer. Il gruppo juniores/giovani si ritrova invece a Cannigione, in Sardegna, da sabato 9 a venerdì 15 giugno per uncon Leon Felderer, Alex Gufler, Lukas Gufler, Hannah Niederkofler, Verena Hofer, Katharina Putzer, Marion Oberhofer, Nina, Ndia Falkensteiner con i tecnici Klaus Kofler e Christian Oberstolz. L'articologlidi CdMdaper ildidel ...