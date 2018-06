Sky via digitale terrestre e fibra | oltre al satellite | ora è su tutte le piattaforme

Sky anche sul digitale terrestre e via fibra : Sky si rinnova attraverso diverse tecnologie di trasmissione, grazie alla nascita di Sky sul digitale terrestre e alla possibilità di ricevere i diversi pacchetti Sky anche via fibra, connettendo un apposito decoder My Sky direttamente alla rete internet veloce di casa. “Siamo riusciti, con molto lavoro, a colmare un gap che avevamo e a fare diversi passi in avanti – dice Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia – ...

Ok a offerta Fox su gruppo Sky. Via libera anche a Comcast - verso guerra con Disney. : Il governo inglese dà il via libera a Rupert Murdoch: non bloccherà l'offerta di 21st Century Fox per il gruppo Sky plc purché il colosso statunitense venda Sky News. Per il tycoon si tratta di una mezza vittoria visto che le autorità di Londra hanno dato parere positivo anche all'offerta di Comcast per Sky senza imporre alcun paletto. Le decisioni di Londra aprono così la strada a una guerra che va al di ...

Sky via Fibra : Come Funziona? Quanto Costa? : Sky via Fibra è arrivato, il prezzo è uguale al satellite. Ecco tutto quello che devi sapere su Sky via Fibra, che permette di guardare tutti i canali e le offerte di Sky via internet Sky Via Fibra: cosa c’è da sapere Sky lancia l’offerta Fibra per chi non vuole la parabola. I prezzi e i […]

UK - via libera all’offerta di Fox per Sky : si riapre la battaglia con Comcast : Il governo del Regno Unito ha dato via libera all'offerta di Fox per l'acquisizione dell'emittente satellitare, subordinatamente alla vendita di Sky News. L'articolo UK, via libera all’offerta di Fox per Sky: si riapre la battaglia con Comcast è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky sbarca sul digitale terrestre e lancia l’offerta via fibra : È una giornata dai toni storici quella del 5 giugno per Sky: dopo quindici anni quasi esatti dallo sbarco della pay tv in Italia, con l’obbligo progressivamente caduto di operare solo sulla tv digitale satellitare, si abbattono ulteriori limiti con l’arrivo della sua offerta anche sul digitale terrestre. Grazie al recente accordo con Mediaset, infatti, nascono nuovi pacchetti a pagamento accessibili direttamente dal televisore di ...

Al via su Sky “Calciomercato – L’originale” : appuntamento da stasera alle 23 : Torna il celebre programma Sky che consente di essere aggiornati sulle ultime trattative di questa sessione di calciomercato L'articolo Al via su Sky “Calciomercato – L’originale”: appuntamento da stasera alle 23 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Al via le riprese di Tin Star 2 - Tim Roth tornerà? Annunciato il cast del nuovo capitolo della serie Sky : Al via le riprese di Tin Star 2. Le produzioni originali Sky continuano ad alzare l'asticella della serialità in tutto il mondo e mentre il pubblico italiano ha ancora nella testa il gran finale (ancora molto discusso) de Il Miracolo, hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese di Tin Star 2 che andrà in onda nel 2019 su Sky Atlantic. Dopo gli ottimi ascolti della prima stagione e il successo presso la critica, la serie creata da ...

Al via le riprese della seconda stagione di Tin Star. Dal 2019 in esclusiva su Sky Atlantic : Hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese della seconda stagione di TIN STAR, la produzione originale Sky, creata da Rowan Joffe e prodotta da Kudos, con Tim Roth, Christina Hendricks, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie. Tra i nuovi ingressi nel cast troviamo anche John Lynch (The Fall, Sliding Doors), Anamaria Marinca (The Missing, Mars) e Janessa Grant (The Handmaid's Tale</e...

Diritti tv - senza fideiussione di Mediapro via alla trattativa Lega-Sky : La Lega Serie A ora guarda al futuro per i Diritti tv: partirà una nuova tornata di trattative private. L'articolo Diritti tv, senza fideiussione di Mediapro via alla trattativa Lega-Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Master of Photography - domani su Sky al via la nuova serie : Tre fotografi di fama mondiale, dieci concorrenti e otto episodi in totale per la terza edizione di 'Master of Photography' al via domani sera su Sky Arte HD. Il primo talent televisivo europeo ...