Sky si fa in tre | ecco la nuova offerta fibra

Sky sul digitale terrestre - le domande e le risposte ai dubbi più frequenti : Dal 5 Giugno 2018 è arrivata “Sky sul digitale terrestre”, il modo più semplice e accessibile per vedere Sky direttamente sul televisore di casa, con contenuti che spaziano dalle serie tv al cinema, dall’intrattenimento al grande sport. 15 canali che sono suddivisi in due pacchetti. Il primo, Sky TV, include i canali Sky Uno, Sky Atlantic, FOX, National Geographic, Sky TG24, e quelli di cinema e serie tv Premium ...

Sky via digitale terrestre e fibra - oltre al satellite : ora è su tutte le piattaforme : Nel corso dell’ultimo anno, Sky ha dato una decisa accelerata per imporsi ulteriormente nel panorama televisivo italiano: prima si è assicurata il calcio europeo con Champions League e Europa League in esclusiva, poi ha lanciato la propria piattaforma per il 4K HDR attraverso Sky Q e poi ha stretto una partnership con il “nemico”, grazie alla quale i canali Premium di cinema e serie tv sono sbarcati sul satellite, aprendo lo spazio ...

Sky si fa in tre : satellite - digitale e fibra. Tutte le novità : Andrea Zappia Il cielo televisivo si espande e da satellitare diventa digitale e in fibra. Non solo parabola, le possibilità di accesso a Sky, infatti, da oggi si moltiplicano. E’ arrivata un’offerta ad hoc sul digitale terrestre (qui i dettagli) composta nel complesso da 15 canali. Una grande novità frutto di un accordo “win win” con Mediaset, siglato al culmine di un percorso di dialogo tra le due aziende, e non di uno ...

Sky anche sul digitale terrestre e via fibra : Sky si rinnova attraverso diverse tecnologie di trasmissione, grazie alla nascita di Sky sul digitale terrestre e alla possibilità di ricevere i diversi pacchetti Sky anche via fibra, connettendo un apposito decoder My Sky direttamente alla rete internet veloce di casa. “Siamo riusciti, con molto lavoro, a colmare un gap che avevamo e a fare diversi passi in avanti – dice Andrea Zappia, amministratore delegato di Sky Italia – ...

Sky approda al digitale terrestre (e pensiona la parabola) : Sky sul digitale terrestre. Sky attraverso la fibra ottica. Sky che s’è trasformato nella versione «black» del suo Q. Sky, a quindici anni dal proprio approdo italiano, ha deciso per la diversificazione. «Abbiamo abbattuto ogni barriera», ha detto Andrea Zappia, ad del Gruppo, spiegando come il satellite cominciasse a star loro stretto. «Non ci stavamo più entro i soli confini del satellite, così abbiamo voluto ripensare la nostra offerta in ...

Sky va oltre ogni piattaforma : ancora più liberi di scegliere - : Per la prima volta si potrà accedere a offerte Sky anche sul digitale terrestre e via fibra. Nasce "Sky sul digitale terrestre": il primo semplice passo verso una TV migliore, con 15 canali di ...

La nuova offerta di Sky sul digitale terrestre : Comprende sette canali Sky e otto canali di Mediaset Premium, divisi in due pacchetti The post La nuova offerta di Sky sul digitale terrestre appeared first on Il Post.

Sky “supera” il satellite e sbarca su fibra e digitale terrestre : Sky, a 15 anni dalla sua nascita, rompe ogni barriera di accesso ai propri contenuti televisivi e segna una nuova evoluzione nel modo di vivere la tv. D’ora in poi si potrà vedere Sky attraverso molteplici tecnologie di trasmissione, grazie alla nascita di “Sky sul digitale terrestre” e alla possibilità di ricevere i diversi pacchetti […] L'articolo Sky “supera” il satellite e sbarca su fibra e digitale terrestre è stato ...

Sky sbarca sul digitale terrestre e lancia l’offerta via fibra : È una giornata dai toni storici quella del 5 giugno per Sky: dopo quindici anni quasi esatti dallo sbarco della pay tv in Italia, con l’obbligo progressivamente caduto di operare solo sulla tv digitale satellitare, si abbattono ulteriori limiti con l’arrivo della sua offerta anche sul digitale terrestre. Grazie al recente accordo con Mediaset, infatti, nascono nuovi pacchetti a pagamento accessibili direttamente dal televisore di ...

Sky oltre la piattaforma - nasce offerta digitale terrestre. Tra le novità Sky Fibra : Sky, a 15 anni dalla sua nascita, rompe ogni barriera di accesso ai propri contenuti televisivi e segna una nuova evoluzione nel modo di vivere la tv. D’ora in poi si potrà vedere Sky attraverso molteplici tecnologie di trasmissione, grazie alla nascita di “Sky sul digitale terrestre&rdquo...

Sky su digitale terrestre parte oggi. Conviene abbonarsi? Calcio e Sky Go le incognite : Il palinsesto offrirà il meglio delle serie TV, il meglio degli spettacoli e il meglio dello sport, ma molti si chiedono se ha senso abbonarsi o è meglio un'altra offerta Sky, magari quella ...

Oggi Sky sbarca anche sul digitale terrestre : Canali L'offerta comprende i seguenti canali: Sky Uno, Sky Atlantic, Fox, National Geographic, Sky Tg24, Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD e Sky Sport 24 lato Sky; Premium Action, Premium Crime, Premium ...

Sky sbarca sul digitale terrestre : tutti i canali in offerta : Sky sbarca sul digitale terrestre. A partire da oggi 5 giugno, alcuni canali di cinema, serie tv, intrattenimento e sport di Sky saranno visibili anche sul digitale terrestre dopo aver sottoscritto...

Sky sbarca sul digitale terrestre : Roma, 5 giugno (AdnKronos) – Sky sbarca sul digitale terrestre. A partire da oggi alcuni canali di cinema, serie tv, intrattenimento e sport di Sky saranno visibili anche sul digitale terrestre sottoscrivendo un apposito abbonamento. In virtù dell’accordo commerciale siglato lo scorso 30 marzo tra Mediaset e Sky Italia, l’emittente satellitare ha infatti lanciato una nuova offerta che prevede 15 canali: 7 di intrattenimento, serie tv e sport di ...