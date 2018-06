: Siria,forze russe via da confine Libano - TelevideoRai101 : Siria,forze russe via da confine Libano - GiacomoT547 : RT @agambella: #Siria L'Isis tenta di esfiltrare i combattenti dalla sacca nel deserto verso la riva est dell'Eufrate attraverso le linee d… - guemmeci : RT @agambella: #Siria L'Isis tenta di esfiltrare i combattenti dalla sacca nel deserto verso la riva est dell'Eufrate attraverso le linee d… -

Le, schierate al, si sono ritirate, sostituite da truppe fedeli a Damasco. Per la tv libanese al-Mayadeen, vicina al movimento Hezbollah, i russi si sono ritirati dall'area dialla periferia della città di Qusair,roccaforforte del gruppo libanese. Hezbollah, Russia e Iran appoggiano il regime di Bashar al-Assad.L'Osservatoriono per i diritti umani sostiene che le truppeerano state schierate soltanto lunedì nella zona. Non sono noti al momento i motivi del ritiro.(Di mercoledì 6 giugno 2018)