pescaranews

: Silvio Laurenzi e Pino & Gli Anticorpi arrivano a 'Cinema è Cultura' - pescaranews : Silvio Laurenzi e Pino & Gli Anticorpi arrivano a 'Cinema è Cultura' - MondoRaroBlog : New post: Silvio Laurenzi e Pino & Gli Anticorpi arrivano a “Cinema è Cultura” - MondoRaroBlog : New post: “Cinema è Cultura”: Silvio Laurenzi, premio per il cinema -

(Di mercoledì 6 giugno 2018); Glioltre i tanti spettacoli portati in tour, si sono messi in evidenza per nel cast di Colorato, per essere stati ospiti della 66a edizione del Festival della Canzone Italiana di ...