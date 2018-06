Sicilia | Cancelleri M5S | Lega al governo? Solita scena di presidente che chiede

Sicilia : Cancelleri - a Di Maio ho detto ‘sono la tua cambiale…’ : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) – “Ho detto a Di Maio ‘sono la tua cambiale’, questo perché mi aspetto grande attenzione da parte di questo governo per la Sicilia ”. Lo ha detto all’Adnkronos Giancarlo Cancelleri , leader del M5S nell’isola. “Ho già avuto modo di parlare con il neo ministro delle Infrastrutture Toninelli di alcune realtà Sicilia ne come la Siracusa-Gela o la Palermo-Agrigento – ha ...

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...