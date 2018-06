Sicilia | 5 arresti per caporalato e tratta di uomini

Agli arresti domiciliari l'ex capo degli industriali Siciliani Montante : 'Spiava le inchieste' : 22 in totale gli indagati tra i quali l'ex presidente del Senato Schifani e l'ex capo dei servizi segreti civili, Esposito -

Trasformavano pistole giocattolo in armi vere : 10 arresti in Sicilia : Scoperta l'attività collaterale delle cosche mafiose impegnate nel traffico di droga in provincia di Caltanisseta -

Scoperta la rete per lo smistamento dei pizzini del super boss Messina Denaro - 22 arresti in Sicilia : Si stringe il cerchio sul capo di Cosa nostra Matteo Messina Denaro: polizia, carabinieri e Direzione investigativa antimafia (Dia) stanno eseguendo un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo nei confronti di 22 presunti affiliati alle famiglie mafiose di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna (Trapani).Il blitz è l'ennesimo colpo inferto dagli investigatori alla rete relazionale, ...

Migranti - flussi dalla Tunisia alla Sicilia : 13 arresti : Tredici arresti tra Palermo e Trapani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e tra i fermati ci sono sospetti jihadisti. I finanzieri hanno eseguito le 13 misure nei confronti di ...

Estorsioni - sette arresti in Sicilia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Con l'accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata e frode fiscale, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo e del Comando Compagnia Carabinieri di Bagh

Estorsioni - sette arresti in Sicilia : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Con l’accusa, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata e frode fiscale, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo e del Comando Compagnia Carabinieri di Bagheria hanno arrestato sette persone. Le forze dell’ordine all’alba hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione ...

Sicilia - arresti Lega per voto di scambio/ Caputo ai domiciliari : Salvini convoca il deputato Pagano indagato : Lega, arresti in Sicilia per voto di scambio: ai domiciliari Salvino e Mario Caputo, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:29:00 GMT)

Lega : due esponenti Siciliani agli arresti domiciliari per voto di scambio : I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato l’ex deputato regionale Salvino Caputo, avvocato e dirigente del movimento "Noi con Salvini": secondo quanto riferiscono l’Ansa e il quotidiano Repubblica.it, l’accusa nei confronti dell’avvocato di Monreale è di “voto di scambio”. L’ex parlamentare regionale leghista, commissario straordinario per i comuni della Provincia di Palermo per le elezioni amministrative che si sono ...