Si risveglia New Horizons | fra un anno l’incontro con il misterioso Ultima Thule

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Dopo aver rivelato i dettagli di Plutone si è addormentata per cinque mesi e adesso dopo il letargo ai confini del Sistema solare, si èta in grande forma la sonda Newdella Nasa, la prima ad aver sorvolato il pianeta nano e le sue lune nel 2015. Dopo aver ripreso le comunicazioni radio con la Terra, la sonda sta cominciando a preparare la sua prossima storica missione, prevista per il Capod2019:ravvicinato con il, il corpo celeste più lontano che sia mai stato visitato da un veicolo costruito dall’uomo. A raccontare queste fasi di intenso lavoro è il responsabile della missione Alan Stern, del Southwest Research Institute a Boulder in Colorado, insieme alla responsabile delle operazioni Alice Bowman, che lavora alla Johns Hopkins University nel Maryland. Al momento Newsta viaggiando nella fascia di Kuiper, la regione ...