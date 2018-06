“Si è suicidata” Tragedia nella moda | era la più amata dalle star e si è uccisa così

caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 giugno 2018)nel mondo della: la stilista – una delle più amate– è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Le autorità hanno parlato di suicidio: la donna è stata ritrovata dalla sua domestica con una sciarpa intorno alla gola. La sciarpa era stata poi legata al pomello della porta della sua camera da letto. Secondo le autorità, la Spade ha anche scritto un biglietto il cui contenuto, per il momento, non è stato ancora rivelato. Il mondo, intanto, piange la sua scomparsa. Kate Spade era una delle stiliste più amate di Hollywood, era una creativa e sapeva sempre stupire. Per questo tutti la apprezzavano. Nata nel 1962 a Kansas City, in Missouri, Katherine Noel Brosnahan, studia giornalismo alla Arizona State University. D’estate lavora in un negozio di abbigliamento: lì conosce Andy Spade (fratello dell’attore comico David Spade), tra i due scatta ...