“Si è rifatta” Ricordate Vittoria Deganello di Uomini e Donne? Questo è il ‘prima’ | ecco

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ve la? Non è passato molto tempo dalla scelta a, più o meno sette mesi da quando il tronista di turno, Mattia Marciano, ha deciso di frequentare lei fuori dagli studi di Cinecittà. Si è parlato di recente di questa coppia nata sotto il segno di Maria De Filippi perché i fan, quelli a cui non sfugge proprio nulla, hanno notato che sui rispettivi profili social non comparivano più foto di coppia. Crisi? Tutto finito? Ci ha pensato la stessa veronese a soddisfare la curiosità dei follower più pressanti. “Vi volevo parlare del discorso riguardante me e Mattia – ha annunciato– Sono circa dieci giorni che mi state scrivendo molti messaggi e ci sta da parte vostra che ci seguite, non vedendo più foto nostre insieme. Ho deciso quindi di rispondervi, non l’ho fatto prima perché sono molto riservata, così come lo è lui e ...