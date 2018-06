Si apre già il reclutamento per blindare la maggioranza

Conte elogia populismo e apre a Russia Obiettivo Flat tax - guerra agli evasori : Un discorso di 75 minuti che ha confermato punto per punto il contratto di governo siglato tra Lega e Cinque stelle. Confermando l'appartenenza all'alleanza atlantica e il rispetto dei parametri ...

La prevenzione sbarca al 49° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri : la Cardiologia Ospedaliera si apre ai Big Data : Nel giorno di apertura del 49° Congresso Nazionale dei Cardiologi Ospedalieri, che si terrà al Palacongressi di Rimini dal 31 maggio al 2 giugno, una sessione molto importante è stata dedicata a “come comunicare la prevenzione in modo più efficace”. Tra i relatori, moderati dal dott. Carlo Romeo – Direttore Generale della San Marino RTV, sono intervenuti il Cons. Michele Corradino – Consigliere ANAC – che ha parlato di comunicazione sulla ...

“Boscologno” : apre al pubblico il primo giardino pensile d’Italia realizzato sul tetto di una galleria autostradale [FOTO] : 1/11 ...

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...

La famiglia Borghese apre Villa Bell’Aspetto a Nettuno : arte - flora e bellezza in occasione dell’iniziativa “Incontriamoci in giardino” : Il parco di Villa Bell’Aspetto, a Nettuno, nella sua avvolgente bellezza, testimonia il perfetto equilibrio raggiunto tra uomo e natura e vi propone un itinerario che parla del passato, della sua storia. L’assetto rimane simile sin dal 1832 come testimoniano le piante dell’agrimensore Filippo Rondelli. Questo giardino, tipico mediterraneo, caratterizzato da un terreno argilloso, si trasforma salendo verso il palazzo storico nel formale giardino ...

A Roma il Comune propone "caprette e pecore" per tosare l'erba nei giardini pubblici : Caprette e pecore per tosare i prati delle ville di Roma. La proposta viene dall'assessore all'Ambiente della Capitale, Pinuccia Montanari. "È un modo semplice, che fanno in altre...

Roma - Di Francesco apre a Balotelli. Bookmaker sicuri : sarà giallorosso : Con la stagione agli sgoccioli e un Mondiale alle porte, il mercato fa il suo ingresso a gamba tesa nelle cronache quotidiane. Grazie alla semifinale di Champions, la qualificazione alla prossima ...

UniFg apre il 'Salone del lavoro e della creatività' ed è già un successo : 60 le aziende presenti da tutta Italia, 2500 finora le registrazioni dei candidati e 1300 partecipanti ai workshop per favorire l'incontro tra le imprese e i giovani in cerca di lavoro nella tre ...

Crotone - la Regione paga Ryanair : riapre l’aeroporto senza viaggiatori : Dall’1 giugno il piccolo aeroporto di Crotone riprenderà vita. Almeno fino a ottobre Ryanair garantirà i collegamenti con Pisa e Bergamo. Era dal 2016 che nello scalo calabrese non c’erano più voli di linea. Da allora molto è cambiato eppure il rischio di un nuovo default è concreto. Infatti, così come accadeva nel passato anche oggi per portare la...

Vulcano Kilauea : si apre la 18ª fessura mentre si teme già la prossima - possibile un’evacuazione di massa [GALLERY] : 1/11 Credit: USGS ...

Juventus - Gianluigi Buffon/ L’Uefa apre due procedimenti disciplinari per la gara col Real Madrid : Juventus, Gianluigi Buffon: L’Uefa apre due procedimenti disciplinari per la gara col Real Madrid. Il primo riguarda il cartellino rosso ricevuto, il secondo, le dichiarazioni post-gara(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:21:00 GMT)

Starbucks apre in Italia e cerca 300 persone : i primi assunti al lavoro già da settembre : Starbucks apre in Italia e lo fa in grande stile. Il gigante statunitense della caffetteria ha scelto Milano per il primo Starbucks in Italia. Confermate le anticipazioni ora c'è anche l'...