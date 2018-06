Show per Pino Daniele | incognita trasporti | rischio disagi per i fan

I talent Show secondo Vasco Rossi - dalla paura per Modena Park alla gavetta a Zocca : 2° video dell’intervista di Red Ronnie : I talent show secondo Vasco Rossi: con uno sguardo sull'attuale panorama musicale italiano invaso dai prodotti discografici frutto dei format tv prosegue il nostro viaggio tra le parole e le suggestioni del Blasco, con un nuovo video dalla lunga intervista che Red Ronnie ha realizzato durante le prove del nuovo VascoNonStop Live, il tour appena partito l'1 e 2 giugno all'Olimpico di Torino. Vasco Rossi ha ricordato come appena un anno fa, di ...

Balotelli Show : staffilata a Salvini ed apertura all’approdo al Torino! : Mario Balotelli alle prese con il calciomercato, lo svincolato Super Mario alla ricerca di una nuova squadra dove dar spettacolo Mario Balotelli è tornato a parlare, di sè stesso e del calciomercato. Il centravanti della Nazionale, attualmente svincolatosi dal Nizza, si appresta a vivere un’estate caldissima sul fronte mercato, dato il suo status di parametro zero. Durante la presentazione del libro “Demoni” di Alessandro ...

Atalanta - Percassi Show sul calciomercato : “ecco i primi calciatori che stiamo seguendo” : Percassi ha svelato le prime indiscrezioni di calciomercato relativamente alla sua Atalanta, il patron annuncia l’obiettivo per l’attacco Il presidente dell’Atalanta Percassi, sta iniziando a muovere i primi passi sul calciomercato. Il patron bergamasco, ha annunciato d’avere in mente già 4 obiettivi, lasciandosi scappare anche qualche nome. “Il mercato? Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora ...

NBA finals - ancora Warriors : Curry Show e 2-0 nella serie - non basta super-LeBron [VIDEO] : NBA finals, ancora Warriors vittoriosi, 2-0 nella serie contro Cleveland grazie ad un sontuoso Stephen Curry da 33 punti NBA finals, anche gara-2 è andata agli archivi. Nuova vittoria per Golden State, che si porta sul 2-0 nella serie contro Cleveland e di fatto mette già una seria ipoteca sul titolo. Un risultato netto stavolta, 122-103, dopo l’equilibrio che ha regnato nel primo atto della finale. I big degli Warriors sono parsi ...

Italia-Olanda - è Balotelli Show in conferenza stampa fra razzismo - Salvini e Nazionale : “Ventura? Non mi convocava perchè…” : Balotelli show in conferenza stampa: alla vigilia di Olanda-Italia, SuperMario non si nasconde su tematiche come le mancate convocazioni in passato, il razzismo e l’eventuale fascia da capitano Domani sera all’Allianza Stadium di Torino, l’Italia affronterà il terzo e ultimo appuntamento amichevole dell’estate che la vedrà opposta all’Olanda. Nonostante non figuri fra i titolari, per una semplice scelta di turnover, ...

Elon Musk - molto più di un Reality Show : Ashlee Vance scrive la prima biografia tra Tesla - Space X - SolarCity - Hyperloop e il futuro su Marte : E’ arrivata finalmente anche in Italia la prima biografia su Elon Musk, “l’uomo che sta creando il futuro“: il libro del giornalista di tecnologia americano Ashlee Vance è uscito in america nel 2015 e adesso è arrivato anche in Italia con un’edizione aggiornata con un epilogo datato Gennaio 2017 grazie a Hoepli Editore. Il libro (371 pagine, 24,90€) racconta la vita di Elon Musk in modo travolgente e reale: Vance ha ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis Show : “è fatta per Verdi” - poi altri importanti annunci : Calciomercato Napoli – Il Napoli è scatenato in queste ore di Calciomercato, importanti trattative in entrata ed uscita, i prossimi giorni si preannunciano ancora più caldi. Il presidente De Laurentiis ha deciso di uscire allo scudetto, ecco l’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, annunciato l’arrivo di Verdi: “Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto Chiavelli? (Amministratore delegato del ...

Vuoi Scommettere? - flop di ascolti per l’ultima puntata dello Show di Michelle Hunziker : e dire che era partito bene… : Era partito così bene, Vuoi Scommettere? con Michelle Hunziker: l’asticella dello share nella prima puntata era decollata al 23,3%, un successo. Tre settimane più tardi, però, siamo qui a scrivere del crollo verticale di quasi dieci punti del remake di Scommettiamo che? trasmesso ogni giovedì su Canale 5. L’ultima puntata, andata in onda ieri sera con un parterre de rois (da Pippo Baudo ad Alessia Marcuzzi), si è dovuta accontentare ...

LIVE Golden Gala Roma 2018 in DIRETTA : Show all’Olimpico - l’Italia punta su Tortu e Jacobs. Perkovic e Samba stratosferici! Personale per Folorunso : quarta! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2018 di atletica leggera, la grande classica del panorama internazionale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e valida come quarta tappa della Diamond League. I migliori campioni si daranno battaglia nella capitale in uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno, intitolato a Pietro Mennea e particolarmente gradito alle tante stelle che vi prendono parte: si preannuncia ...

LIVE Golden Gala Roma 2018 in DIRETTA : Show all’Olimpico - l’Italia punta su Tortu e Jacobs. Record del meeting per Perkovic! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Golden Gala 2018 di atletica leggera, la grande classica del panorama internazionale che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e valida come quarta tappa della Diamond League. I migliori campioni si daranno battaglia nella capitale in uno degli eventi più prestigiosi e attesi dell’anno, intitolato a Pietro Mennea e particolarmente gradito alle tante stelle che vi prendono parte: si preannuncia ...

Paris Jackson abbandona lo Show di Dior : «Soffro per quei cavalli» : Paris Jackson proprio non ce l’ha fatta e fedele alle sue convinzioni ha girato i tacchi e se ne è andata. Anzi, ha lasciato la scena a piedi nudi. Ma andiamo con ordine. Chantilly, qualche giorno fa, ha accolto il superlativo défilé firmato Dior che ad ogni nuova stagione sorprende con scenografie e performance inedite. Per la collezione Cruise 2019, Maria Grazia Chiuri, direttore creativo del womenswear della griffe, ha messo in scena un vero ...