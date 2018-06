Shock Messico | serata tra sesso ed alcol per i calciatori della Nazionale GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ottodelcoinvolti in uno scandalo a base di escort ed: ladel ”Tricolor” trema in vista dei Mondiali di Russia 2018 Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Jesus Gallardo, Giovani e Jonathan Dos Santos, Raul Jiménez e Marco Fabían: sono questi i nomi degli ottodelcoinvolti in un caso che fa tremare la”Tricolor”. Dopo l’amichevole con la Scozia, finita 1-0 per i centroamericani, isi sarebbero concessi unacon escort ed. A rivelare ‘la notte da leoni’ degli sportivi la rivista “TV Notas“, che ha anche pubblicato le foto. Una bufera che rischia di compromettere la partecipazione delai Mondiali di Russia 2018, che vedrà esordire lacentroamericana il 17 giugno contro la Germania. Fai clic qui per vedere lo ...