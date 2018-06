Parigi : Sharapova ko - Muguruza in semifinale : Garbine Muguruza supera senza problemi l'ostacolo Maria Sharapova e vola in semifinale al Roland Garros. La spagnola, numero 3 del mondo, ha sconfitto la russa per 6-2, 6-1 in un'ora e 10 minuti di ...

Roland Garros 2018 : Garbine Muguruza domina Maria Sharapova e vola in semifinale : E’ Garbine Muguruza a trionfare nel quarto di finale del tabellone femminile del Roland Garros 2018. La n.3 del ranking, vincitrice a Parigi due anni fa, ha dominato il match contro la russa Maria Sharapova (n.30 WTA), imponendosi 6-2 6-1 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match senza storia che ha un po’ deluso il pubblico del Philippe Chatrier, con un risultato mai in discussione. Seconda semifinale in carriera, dunque, per la ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l'impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l'altra semifinale

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (lunedì 4 giugno). Sharapova e Muguruza avanti per ritiro. Anche Halep ai quarti : Doveva essere il match più atteso della giornata ed invece nemmeno si è disputato. Maria Sharapova vola ai quarti di finale grazie al ritiro di Serena Williams. L’americana non è nemmeno scesa in campo per un problema ai pettorali che non le ha permesso assolutamente di giocare. Non è stato l’unico ritiro di giornata, perchè Maria Sharapova affronterà ora nei quarti la spagnola Garbine Muguruza, che ha giocato solo due game contro ...

