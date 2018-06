Shadowhunters 4 non si farà | le ragioni della cancellazione spiegate dal network Freeform

optimaitalia

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Ci sarebbero delleben precise che avrebbero impedito aldi produrre4. La serie fantasy, tratta dai romanzi di Cassandra Clare, è stata cancellata dopo tre sole stagioni. Per i fan dello show esaga letteraria è stato un duro colpo da incassare.A un giorno esatto dalla notizia, i verticihanno spiegato i motivi secondo cuisarebbe stata cancellata. L'occasione è avvenuta durante un evento organizzato da Deadline, dove Karey Burke, responsabile alla programmazione e sviluppo del, ha dichiarato che i suoi esecutivi sono rimasti comunque soddisfatti in termini creativi con la serie, ma che la decisione di non rinnovarla sarebbe giunta dopo attente riflessioni finanziarie.Con ladi, si conclude anche l'accordo tra, Netflix (la serie è distribuita su questa piattaforma ...