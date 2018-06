Sgarbi | Do fiducia al governo per vederne il declino

blogo

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Quello di Vittorioalla Camera dei Deputati oggi è stato probabilmente l’intervento che più lascerà il segno. Il deputato di Forza Italia, critico d’arte e opinionista in moltissime trasmissioni televisive, dopo aver chiesto la parola “a titolo personale”, ha annunciato all’aula di Montecitorio di aver deciso di votare sì allaper ilConte. Le motivazioni, però, sono state tutt’altro che entusiastiche nei confronti dell’esecutivo a guida Lega-Movimento 5 Stelle: “Lei (dice a Conte, ndr) è un vicepremier di due vicepremier. Non è stato incaricato da Mattarella, ma da Di Maio. E Salvini ha avuto l’incarico da Berlusconi”.Una dichiarazione che ha scatenato subito risa e applausi in una parte dell’aula della Camera, mentre dai banchi delle parole disono state accolte con un sorrisetto ostile in particolare dal vicepremier Di Maio e dal ministro ...