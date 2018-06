«Sex and The City» compie vent' anni

Candace Bushnell : Perché il mio 'Sex and the City' è femminista - : Foto Instagram Descrivendo il suo mondo, ha raccontato noi donne, dagli Anni 90 a oggi: quanto c'è di realtà e quanto di fnzione? L'ambiente in cui si muovono è vero, ma non le storie. Scrivo fction: ...

Vent’anni di Sex and The City - più che sesso e amicizia è la loro libertà (da mutui e mariti) ad attrarci : Sex and The City oggi compie vent’anni. Certo, qualche tempo dopo, nel 2003, è arrivato Sky e le sue prime serie, poi – naturalmente – Netflix con la sua offerta sterminata. Eppure anche per chi, come me, si è innamorata perdutamente delle ostetriche londinesi (Call The Midway), dei nobili inglesi (Downton Abbey), della vita della Regina Elisabetta (The Crown), dei pubblicitari di Manhattan (Mad Man) e di tante ...

Vent’anni di «Sex and the City» - dalla A alla Z (di zsa zsa zsu) : Il 6 giugno 1998 andava in onda su Hbo la prima puntata di una serie destinata a segnare non solo la storia della televisione, ma anche un po’ la nostra. O, sicuramente, i nostri gusti. Per alcuni, anche i costumi sociali. Oltre che a una serie sull’amicizia e sulla ricerca dell’amore, Sex and The City è stata anche una incredibile fucina di mode, un forgiatore di trend alcuni durati lo spazio di una stagione, altri che durano ancora oggi. Ecco ...

Cosa fare a New York per vivere come in Sex and The City : Sono passati vent’anni: era il 6 giugno 1998 quando HBO mandava in onda la prima puntata di Sex and the City, la serie basata sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell che si è subito guadagnata un successo planetario, con sei stagioni e 94 episodi che hanno vinto sette Emmy Award e 8 Golden Globe. Chi non l’ha amata? Ci siamo tutte immedesimate nelle storie di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones, ...

Sex and the City compie 20 anni : ecco le 5 frasi iconiche della serie : Tutte ricordano l'armadio della stilosissima Carrie, grande amante della moda e in particolare delle scarpe, per cui spendeva cifre esorbitanti, facendo sognare tutte le donne del mondo. Antonella ...

Sex and the City : 20 anni di ricci alla Carrie : Era il 6 giugno del 1998 quando la HBO mandò in onda la prima puntata di Sex and the City. La serie, un dipanarsi di (dis)avventure delle quattro inseparabili amiche tra le frenetiche strade della grande mela, ha avuto un successo tale da andare avanti per ben sei stagioni. Nel 2004 vanno in onda le ultime puntate, nel 2008 il primo film che consacra la serie, seguito da una seconda pellicola nel 2010. LEGGI ANCHEI 20 look iconici di Sex and the ...

Grande Fratello Sexy : Matteo e il massaggio hot a Veronica prima della finale : Sale la tensione a poche ore dalla finalissima del Grande Fratello . Nella Casa i preparativi si susseguono e tra le doti di Matteo Gentili c'è anche quella di massaggiatore. A goderne è stata ...

'Sex and The city' compie 20 anni : tutto sulla serie più stylish di sempre : Il 6 giugno compirà vent'anni Sex and the City, la serie HBO che ha attraversato senza danno gli anni '90 e i 2000, femminista a modo suo, estremamente glam ed assolutamente cool: ha...

Las Vegas si fa Sexy con Lady Petagna : Michelly strega i social in vacanza con Andrea [FOTO E VIDEO] : Michelly Sander ed Andrea Petagna in vacanza, dopo New York la coppia vola a Las Vegas Andrea Petagna e Michelly Sander, dopo aver trascorso alcuni giorni in relax a New York, sono ora a Las Vegas. Nella città del Nevada la coppia si concede un po’ di relax dopo la fine del campionato. Il lusso della “città della perdizione” conquista il calciatore dell’Atalanta e la sua innamorata. Michelly dal canto suo si concede pose ...

I 20 look iconici di Sex and the City - 20 anni dopo : Era il 6 giugno 1998 quando negli Stati Uniti veniva trasmesso il primo episodio di Sex and the City, la serie tv che ironizza(va) sul sesso, raccontando la storia di quattro amiche, tra i 35 e i 40 anni, a New York. Oggi, vent’anni dopo, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda non sono per niente passate di moda. Anzi, sono ancora amate dalle loro coetanee e dalle nuove generazioni di donne, probabilmente single, che ogni giorno si ...

Sex and The City - vent’anni e dimostrarli tutti : È la domanda più scomoda quando si tratta di prodotti di intrattenimento: ha retto il passare del tempo? Ha lasciato in eredità qualcosa in più dell’aver reso famosi marchi come Manolo Blahnik e Christian Louboutin? ...

Quello che abbiamo imparato da Sex and the City su amore e sesso : Chi meglio di Samantha Jones in Sex and the City ci può insegnare qualcosa su come destreggiarci e dominare gli uomini? Lei così sicura di se stessa, donna indipendente, disinvolta e disinibita, con quel non so che di divertente. Lei che ci ha fatto capire che si può parlare di se sesso liberamente, che dal genere maschile non ci si può mai aspettare nulla, che non c’è niente di male ad essere single e felici e che ciò che succede sotto le ...

Icardi in Africa con la Sexy Wanda Nara - la vacanza ‘selvaggia’ (ma lussuosa) del nerazzurro [FOTO E VIDEO] : Mauro Icardi vola in Africa con la moglie Wanda Nara, le vacanze ‘selvagge’ del calciatore dell’Inter e della sua sexy Wags Mauro Icardi e Wanda Nara sono volati in Africa per una vacanza selvaggia. Il calciatore dell’Inter e la moglie, dopo la fine del campionato, si concedono delle vacanze un po’ diverse. Diversamente dai colleghi, che per la maggior parte sono in mete di mare come le Maldive, Icardi si gode il ...

Moto3 – Da Temptation Island al Mugello : la ‘tentatrice’ Carmen Rimaudo è un’ombrellina Sexy [GALLERY] : Carmen Rimaudo è un’ombrellina sexy, la bella mora dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island protagonista al Mugello Carmen Rimaudo è una delle sexy ombrelline presenti sul circuito del Mugello, dove domani si terrà il Gp d’Italia. Dopo la partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island, la bella mora si presenta in tutto il suo splendore sul circuito italiano nelle vesti di grid girls. A seguito ...