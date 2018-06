Servizi Colleverde cerca diplomati magistrali e laureati in SFP

scuolainforma

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Adi Guidonia (RM) una scuola paritaria stando docenti per la scuola primaria e dell’infanzia. L’annuncio dell’offerta di lavoro è stato inserito in una pagina Facebook. La scuola si trova nella periferia est della capitale lungo la Tiburtina. L’indirizzo è Via Monterosa 28,di Guidonia Montecelio. Questo è il messaggio rivolto ai … L'articoloin SFP proviene da Scuolainforma.