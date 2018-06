Sergio Ramos sbotta | ' Prima Salah | dopo Karius ora di cosa mi accuserete?'

Sergio Ramos non ci sta : 'Firmino raffreddato per colpa mia. Salah poteva giocare ancora' : ... il capitano dei blancos ha finalmente deciso di rispondere alle provocazioni che gli arrivano da tutte le parti del mondo in merito alla sua presunta condotta antisportiva: 'Dicono che i miei ...

Karius e le papere in finale di Champions : il portiere aveva un trauma cranico dopo lo scontro con Sergio Ramos : Le due incredibili papere di Loris Karius nella finalissima di Champions League ? Potrebbero essere dovute ad un trauma cranico subito dal portiere del Liverpool dopo uno scontro con Sergio Ramos , ...

Sergio Ramos passa all’attacco contro le “scuse” del Liverpool : “ho fatto fuori tutti?” : Sergio Ramos ha parlato per la prima volta dopo la tanto discussa finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid Sergio Ramos non ci sta e dopo le numerose accuse a suo carico, risponde a tono. All’interno di un evento Mediaset, il calciatore del Real Madrid è stato interpellato in merito ai casi legati a Karius e Salah. Sergio Ramos ha risposto in modo molto diretto, scaricandosi di dosso ogni possibile colpa. “È diventato ...

Champions League - gli errori di Karius “colpa di una commozione cerebrale” provocata da scontro con Sergio Ramos : Uno scontro con Sergio Ramos potrebbe, in parte, salvare la faccia a Loris Karius. Il portiere del Liverpool, autore di due incredibili papere nella finale di Champions League che hanno spianato la strada al successo del Real Madrid, si è sottoposto a un’accurata visita medica al Massachusetts General Hospital di Boston. E gli esami hanno rilevato una commozione cerebrale provocata da un contrasto con il difensore spagnolo, avvenuto ...

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

“Salah infortunato perchè ha interrotto il Ramadan” - un imam scagiona Sergio Ramos : Mohammed Salah potrebbe essere costretto a saltare un paio di gare dei Mondiali di Russia 2018 con la maglia dell’Egitto a causa di un infortunio “Dio lo ha punito perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro”. Mubarak al-Bathali, imam del Kuwait, ha trovato il reale motivo dell’infortunio di Mohammed Salah, che dunque sarebbe ...

Mondiale 2018 Russia - l'inno della Spagna lo canta Sergio Ramos : "Forza Spagna, alza la voce, urla forte…", una melodia firmata Sergio Ramos. Si sì, proprio lui, il difensore del Real Madrid fresco vincitore della Champions League contro il Liverpool nella notte di ...

Mohamed Salah - il suo avvocato chiede un miliardo di euro di danni a Sergio Ramos : Un risarcimento per aver infortunato deliberatamente Mohamed Salah e per aver inflitto 'danni fisici e psicologici' non solo al giocatore ma anche 'al popolo egiziano' da un miliardo di euro . E' ...

Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo : “non è bello quello che hai fatto” : Sono ore calde in casa Real Madrid nonostante la terza vittoria consecutiva della Champions League, Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo. Secondo la ricostruzione di “Marca”, il difensore spagnolo non ha gradito le dichiarazioni dell’attaccante subito dopo la finale di Kiev. Il capitano dei blancos avrebbe affrontato il portoghese con toni duri: “Cris, non e’ bello quello che hai fatto, non era il ...