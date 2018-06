meteoweb.eu

: SELINUNTE da Parco Archeologico a Parco Archeologico e Paesaggistico - BeliceIt : SELINUNTE da Parco Archeologico a Parco Archeologico e Paesaggistico - castelvetrano : SELINUNTE da Parco Archeologico a Parco Archeologico e Paesaggistico... - UnicamUffStampa : 'L’esperienza di #Selinunte' a #ilbellodiunicam Enrico Caruso Direttore Parco archeologico di Selinunte… -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) “da, un luogo dove tutte le componenti avranno pari dignità. Non c’è dubbio che nell’antichità i greci sceglievano luoghi straordinari paesaggisticamente dove fondare le proprie città. La stessa architettura greca è profondamente connotata dal rapporto con il paesaggio. Questa unità inscindibile è stata nel tempo quasi dimenticata per cui si parla diindicando una parte per il tutto”. Lo ha annunciato Enrico Caruso, Direttore deldi, parlando poco fa all’importante evento organizzato dall’Università di Camerino dal titolo “Il Bello di Unicam” ed in corso di svolgimento fino all’8 Giugno a Camerino. Una grande kermesse, presso il campus universitario con la presentazione di progetti innovativi di respiro internazionale. “L’idea di dare al paesaggio il giusto ...