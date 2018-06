Selfie del parroco nudo in sacrestia | scoppia il putiferio Lui si difende | ' E' un

Stefania Pezzopane - il Selfie della pace con Luigi Favoloso e Lucia Bramieri : di Silvia Natella Alla fine tra Luigi Favoloso e Stefania Pezzopane è arrivata la pace. L'imprenditore ha pubblicato un selfie che rende noto il chiarimento che l'onorevole ha avuto con lui e con ...

Selfie DAVANTI A DONNA INVESTITA DAL TRENO/ Senza la pietà - siamo solo pendolari del Nulla : Un TRENO investe una DONNA, i carabinieri devono intervenire per calmare i passeggeri. Altrove un passante si fa un SELFIE DAVANTI al dramma.

Piacenza - Selfie davanti a donna investita da treno/ Dalla foto al caso della macabra roulette russa : Piacenza, donna sotto treno: si fa un selfie con la ferita. foto, ragazzo si fotografava con la V di vittoria. E' accaduto lo scorso 26 maggio, Polfer obbliga il giovane a cancellare tutto(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:40:00 GMT)

Fenomeno sociologico - manifestazione artistica o politica? Viaggio alla scoperta del Selfie : Il selfie, quella fotografia che ci scattiamo con uno smartphone o con un tablet per condividerla sulla rete, quella che tutti – persino i più snob - scattano o hanno scattato almeno una volta per il solo gusto di provare a farlo. Tutti ne parlano, in tanti lo criticano, ma a ben vedere, cos'è esattamente un selfie? Un Fenomeno sociologico? Una manifestazione artistica o una manifestazionepolitica (pensate a quello fatto da ...

La parata del 2 giugno - battesimo del governo tra Selfie e promesse : Inevitabile l'apprezzamento per il ruolo delle Forze armate in Italia e nel mondo espresso dal capo dello Stato nei messaggi al neoministro, Elisabetta Trenta , e al capo di Stato maggiore della ...

#Selfati : a Gallipoli la prima mostra italiana sull’arte del Selfie : Resterà aperta al pubblico per tutta la stagione estiva, fino all’11 novembre, #Selfati: la prima mostra italiana sul selfie che, nella suggestiva location del Castello di Gallipoli, rilegge in chiave nuova la storia di uno dei modi di rappresentazione più diffusi al giorno d’oggi.Continua a leggere

Il Selfie prima del giuramento al Quirinale : da Di Maio e i ministri a 5 stelle a Matteo Salvini sorridente : Mezz'ora prima del giuramento al Quirinale del "Governo del cambiamento", Luigi Di Maio pubblica sul suo profilo Facebook una foto di gruppo: è il selfie dei futuri ministri a cinque stelle che si apprestano a giurare fedeltà alla Repubblica. "Guardate che spettacolo! - scrive il neo ministro al Lavoro e leader del Movimento - Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 stelle. Siamo tantissimi e pronti a far partire il ...

Fedez offre la pizza ai fan dopo le prove del concerto a San Siro : delirio di Selfie : Un premio alla loro fedeltà: quasi un miracolo quella "moltiplicazione" di pizze voluta da Fedez tra i suoi fan a notte fonda ai cancelli a San Siro. Questa sera lo stadione...

La crisi più pazza del mondo : 88 giorni tra strappi e Selfie : La crisi più pazza del mondo dura 88 giorni sulle montagne russe della Vetrata al Quirinale, giù dal Colle nella sala del governo a Montecitorio e nella piazza mediatica della Rete, con le dirette facebook di Salvini a cui ...

Paula - il Selfie in bagno fa il giro del mondo : un disastro - notate niente di strano nella foto? : Un selfie, innocuo o forse non troppo, che ha scatenato il finimondo. La protagonista è Paula Sophia Garcia Espino , che si è immortalata seduta in bagno. Uno scatto che ha fatto impazzire il web, ...

Dalla fototessera al Selfie : la nuova vita delle cabine per gli scatti : Dedem, azienda di Ariccia che le produce da 55 anni, lancia l'app ImpressMe che cambierà il photobook

Heidi Klum da favola : il Selfie in topless è la ‘fine del mondo’ [FOTO] : 1/15 Foto Instagram ...

