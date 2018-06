: Segre:immigrati, no a leggi speciali - NotizieIN : Segre:immigrati, no a leggi speciali - TelevideoRai101 : Segre:immigrati, no a leggi speciali - MarziaLoreti : Liliana Liliana #Segre il suo intervento pro immigrati,rom,sinti fanno capire esattamente da che parte politica è s… -

"Ricordo quei rom morti nel mio lager, dirò no finché vivo alle".Così su Repubblica la neo senatrice a vita, Liliana, annuncia che è pronta "una proposta di legge contro l'odio e per i diritti umani". "Mi sono astenuta perché non ho mai fatto politica" e pur "non sentendomi rassicurata" dalle parole di Salvini, prima di giudicare "vediamo cosa fanno" Sul tema immigrazione e diritti umani la Lega "sappiamo cos'è, ma sul M5S non so, dicono tante cose... stiamo a vedere prima di giudicare", aggiunge.(Di mercoledì 6 giugno 2018)