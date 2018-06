SEGA e Atlus annunciano la Line-Up dell' E3

eurogamer

(Di mercoledì 6 giugno 2018)hanno annunciato oggi la loro-up e le attività sullo show floor per l'E3 2018, che includerà una grande varietà di titoli nello stand in West Hall.Dai un'occhiata a Total War: THREE KINGDOMS, il prossimo titoloa storica serie strategica Total War, in un insieme di video di gameplay presentati da Creative Assembly durante lo show.Ispirato alla bellezza e allo stile artistico'antica Cina, Total War: THREE KINGDOMS dà vita agli eroi di questo affascinante periodo mentre combattono per unire la Cina sotto un unico stendardo.