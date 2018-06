Se la prende con Conte in tvIl fuoco amico di Andrea Scanzi

Se la prende con Conte in tvIl fuoco amico di Andrea ScanziConfuso imitatore di Travaglio : Ieri sera da Floris a Di Martedì su La7 si è materializzato nello studio frequentato dai più noti tra i giornalisti dei giornaloni lui, e cioè Andrea Scanzi da Arezzo, sbiadito imitatore di Marco Travaglio che è antipatico ma originale, mentre lui è solo antipatico e ogni volta che parla non si capisce bene dove voglia andare a parare e, ...

Microsoft vuole prendersi dei rischi con Halo - Minecraft e Forza : A differenza di Sony e Nintendo, Microsoft è sempre stata molto conservativa con i suoi storici franchise non volendo correre troppo rischi nell'innovarli o non volendo abbandonarli per proporre qualcosa di completamente nuovo ai giocatori. Stando a quanto riporta Gaming Bolt però, sembra che in futuro la compagnia agirà diversamente, come ha dichiarato il nuovo responsabile dei videogiochi first party di Microsoft e Xbox, Matt Booty."Siamo ...

"Fuori la mafia dallo Stato". E la Casellati riprende i grillini mentre Conte parla : mentre Giuseppe Conte teneva il suo discorso programmatico con cui chiede la fiducia al Senato, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati è dovuta intervenire un paio di volte per placare i senatori che protestavano o commentavano le parole del premier. E persino per richiamare i grillini, quando si è parlato di mafia e corruzione."Contrasteremo con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie e colpendo le reti di ...

Corte Ue : la nozione di coniuge comprende i partner omosessuali : Bruxelles, 5 giu. , askanews, La nozione di 'coniuge', ai sensi delle disposizioni del diritto comunitario sulla libertà di soggiorno dei cittadini dell'Ue e dei loro familiari, comprende i coniugi ...

Barbara D'Urso chiude il Grande Fratello col botto : vince Alberto e lei se la prende addirittura con il governo : Barbara D'Urso chiude con il botto l'edizione più trash del Grande Fratello , GUARDA , . Il vincitore è Alberto Mezzetti, detto 'Tarzan'. Quello di chi la stessa conduttrice, quando il concorrente ...

L'Italia si fa riprendere nel finale : finisce 1-1 contro l'Olanda all'Allianz Stadium : L' Italia di Roberto Mancini chiude con pareggio il trittico di amichevoli disputate nel giro di una settimana. Gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 contro l'Olanda di Ronald Koeman: al gol di Zaza,...

Juventus - il consiglio di Tortu : 'Colpito da De Ligt - lo prenderei subito' : Tortu poi prova a parlare anche dell'atletica e delle difficoltà di trovare spazio in un mondo 'calciocentrico': ' Il calcio va per la maggiore e questo non aiuta gli altri sport. Non è un attacco, ...

Meloni se la prende con Fico 'Faceva il pugno chiuso alla parata del 2 giugno' : Giorgia Meloni, esclusa dal governo gialloverde per il veto dei Cinquestelle, oggi attacca il nuovo esecutivo. E se la prende anche con il presidente della Camera, Roberto Fico: 'Di Maio ha confermato ...

Filippo Tortu continua a sorprendere tutti : Il velocista sardo si migliora di anno in anno e di questo passo può diventare il primo italiano a correre i 100 metri in meno di 10 secondi The post Filippo Tortu continua a sorprendere tutti appeared first on Il Post.

Caserta : senza vestiti prende in ostaggio automobilista con un arma illegale : I carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, hanno arrestato Nicola Fiorillo, di 47 anni, per sequestro di persona e detenzione illegale di arma da fuoco. L'uomo è stato accusato di aver preso in ostaggio, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, un automobilista minacciandolo con una pistola detenuta senza regolare permesso. I militari dell'arma lo hanno bloccato mentre si aggirava per le pubbliche strade quasi ...

“Chi c’è con lui?”. E Luigi Di Maio sorprende tutti al Quirinale : Il cambiamento si vede anche e soprattutto nelle piccole cose. Se, come e quanto questo nuovo governo Conte animato da Lega e Cinque Stelle saprà convincere gli italiani è sicuramente presto per dirlo. Ma di sicuro i segnali di discontinuità rispetto al passato, a partire dalle primissime ore, non sono mancati. Ultimo in ordine cronologico proprio il comportamento dell’uomo che insieme a Matteo Salvini ha dato vita a questo nuovo ...

Tra conferme - nuovi arrivi e addii prende forma il Bianco Arancio 2018/19 : ... in quanto impegni personali ed economici lo porteranno ad essere fisicamente assente per alcuni periodi della stagione e finanziariamente impegnato in altre attività lontane dal mondo dello sport. ...

Dazi USA all'Europa scattano da mezzanotte. Juncker : "Ue prenderà contromisure" : Aggiornamento giovedì 31 maggio 2018 - Dalla mezzanotte di oggi, cioè da domani 1 giugno 2018, scattano i Dazi USA sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Messico e Canada secondo quanto comunicato dal Segretario al commercio Usa Wilbur Ross. La minacce dei leader europei ("reagiremo") non hanno fatto recedere Trump dall'applicazione degli annunciati Dazi. Il portavoce della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha replicato ...