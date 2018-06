Scuola | la parola d’ordine del Ministro | ‘Dignità ai prof’

La ‘parola’ in grado di riformare la Scuola : Tutti hanno sicuramente nella propria testa una ‘ parola ’ in grado di cambiare l’universo scolastico. Qualcosa che rappresenti e racchiuda le loro idee in merito. Idee spesso sopite perché sono altri che decidono, altri che hanno il potere di cambiare, in meglio o in peggio, l’ordine delle cose. Questo articolo darà la possibilità a […] L'articolo La ‘parola’ in grado di riformare la scuola proviene da scuolainforma.