Sciopero Università | i primi effetti

Atenei in Sciopero - sessione estiva a rischio : Garante bacchetta le università : 'Poca informazione' : Il Garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha inviato una comunicazione al Ministero dell'Istruzione e alle università italiane, con riferimento alla astensione dallo svolgimento degli ...

Atenei in Sciopero - sessione estiva a rischio : il Garante bacchetta le università : 'Poca informazione' : Il Garante per gli scioperi, Giuseppe Santoro Passarelli, ha inviato una comunicazione al Ministero dell'Istruzione e alle università italiane, con riferimento alla astensione dallo svolgimento degli ...

Università - ricomincia lo Sciopero degli esami : aderiscono quasi 7mila docenti. Gli studenti : “Così penalizzate noi” : Nel giorno del giuramento del nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, gli atenei alzano la voce: inizia oggi lo sciopero degli esami nelle Università italiane. È il secondo in un anno accademico. A proclamarlo è il “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti d’anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. Una protesta partita nel primo ...

Professori universitari in Sciopero - esami a rischio : Roma caput universitatis. La Capitale va a dormire con un governo fresco e si risveglia con un problema vecchio, quello degli scioperi nelle università. Parte da Roma e raggiunge tutta Italia la protesta dei Professori e dei ricercatori universitari, pronti ad affrontare a muso duro la questione degli adeguamenti salariali, la perenne richiesta di maggiori fondi per gli istituti e la regolarizzazione dei precari. A cascata anche gli studenti ...

Prof universitari in Sciopero - gli studenti : così siamo rovinati : La sessione estiva degli esami ha inizio, ma non a pieno regime. Da oggi, infatti, parte lo sciopero dei Professori che salteranno il primo appello di ogni esame, rimandando gli studenti prenotati al ...

Università - prof in Sciopero e caos esami : 'Basta promesse' : Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria scende di nuovo in campo. Da oggi i 7mila firmatari in tutta Italia iniziano un nuovo sciopero degli esami, motivati anche dall'impasse del ...

Docenti universitari confermano Sciopero degli esami. Lo sfogo del prof : "Facciamo luce sui tagli ai danni degli atenei" : I professori universitari hanno deciso: questo sciopero s'ha da fare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria, infatti, ha confermato la mobilitazione proclamata il 16 febbraio scorso. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primo degli appelli per gli esami della sessione estiva 2017-2018. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018.Nonostante il malcontento degli studenti, che ...

Sciopero Università - disagi per gli studenti : Si parla già da tempo del nuovo Sciopero dei docenti e ricercatori di molte Università . Dopo lo Sciopero di settembre scorso ne è infatti stato indetto un altro per i mesi di giugno e luglio, facendo slittare con ogni probabilità gli appelli previsti in questi mesi. Gli studenti ovviamente non approvano. Sospendere lo Sciopero, una […] L'articolo Sciopero Università, disagi per gli studenti proviene da Scuolainforma.

Cile - atenei in rivolta contro le molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in Sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

"Giù le mani dagli appelli - ci danneggiate" - gli universitari italiani contro lo Sciopero dei docenti : I professori universitari tornano a scioperare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria a giorni proclamerà una nuova protesta, cancellando appelli per esami di profitto negli atenei italiani nel periodo che va dal 1° giugno al 31 luglio 2018. Sono state già superate le 5000 firme, ampiamente sufficienti per proclamare un nuovo sciopero. Pochi giorni ancora per firmare, poi avverrà la proclamazione ...

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...