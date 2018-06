Sci di fondo | le squadre under 23 maschile e femminile pronte per il primo collegiale di

Scivola in fondo al mercato Royal Bank Of Scotland : Si muove in profondo rosso Royal Bank Of Scotland , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,49% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Royal Bank Of Scotland è più fiacca ...

Tunisia convoca ambaSciatore italiano dopo frasi Salvini su migranti : "Profondo stupore" : La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti" ma si dice pronto ad un incontro

Sci di fondo - primo raduno stagionale per gli azzurri : sei gli atleti convocati dal dt Marco Selle : Il fondo apre i battenti sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio fino all’11 giugno con sei uomini primo raduno stagionale al Passo dello Stelvio che apre i battenti per la squadra di Coppa del mondo di sci di fondo maschile, impegnata da venerdì 1 giugno a lunedì 11 giugno per un raduno sulla neve (abbondante) del ghiacciaio che si trova fra Lombardia e Trentino. Il nuovo direttore tecnico Marco Selle ha convocato Federico Pellegrino, ...

Occhio agli aSciugamani ad aria calda : diffondono batteri : Una notizia pubblicata dall’Ansa, frutto di ricerche mediche e universitarie, getta cattiva luce (o sarebbe meglio dire: aria) sugli asciugamani elettrici ad aria calda, ormai presenti in quasi tutti i bagni pubblici. Il motivo? Questi asciugatori “aspirerebbero” i batteri dai servizi igienici per poi rimandarli in modo diretto sulle mani appena lavate. E in questo modo favorire la diffusione di temuti batteri come lo Stafilococco ...

Sci – Gran Fondo Val Casies : iscrizioni aperte : La 36esima edizione della Gran Fondo Val Casies, in programma il 16 e 17 febbraio 2019, apre le partecipazioni a partire dal 1° giugno L’immancabile Gran Fondo Val Casies, al via con la 36.a edizione il 16 e 17 febbraio 2019, dal 1° giugno apre le iscrizioni. La ski-marathon altoatesina della bella vallata di Casies è una istituzione, un evento straordinario conosciuto in tutta Europa. E il comitato, augurando “una piacevole estate” a tutti gli ...

Sci di fondo : si ritira Gaia Vuerich - l’azzurra saluta le competizioni : Annunciate oggi le liste della nazionale italiana per la prossima stagione per quanto riguarda lo sci di fondo: tra le donne è spiccata all’occhio l’assenza della sprinter Gaia Vuerich. L’azzurra ha annunciato sul suo profilo Facebook il ritiro dalle competizioni. Per lei due partecipazioni ai Giochi Olimpici, con l’eccellente settima piazza nella sprint a tecnica libera a Sochi 2014 come miglior ...

Scivola in fondo al mercato Christian Dior : Si muove in profondo rosso la casa di moda francese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,16% sui valori precedenti. L'andamento di Christian Dior nella settimana, rispetto al World ...

Sci di fondo - svelata la composizione delle squadre maschili e femminili : La composizione delle Nazionali maschili e femminili di sci di fondo per la stagione 2018/2019 Con delibera del Presidente n° 9 del 28 maggio 2018 è stata varata oggi la composizione delle Nazionali maschili e femminili di sci di fondo per la stagione agonistica 2018/2019. Di seguito gli organici deliberati: Selle Marco Direttore Tecnico Riva Paolo Coordinatore squadre Coppa del mondo Piller Cottrer Pietro Coordinatore Settore ...