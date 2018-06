raisport.rai

: Roma Schick: Juve capitolo chiuso. Visite? Problema al cuore notato subito - #Schick: #capitolo #chiuso. #Visite? - zazoomblog : Roma Schick: Juve capitolo chiuso. Visite? Problema al cuore notato subito - #Schick: #capitolo #chiuso. #Visite? - NapoliInsider : Roma, Schick: 'Juve capitolo chiuso. Visite? Problema al cuore notato subito' - TUTTOJUVE_COM : Schick: 'Non sono pentito di non essere andato alla Juve. Dopo la prima visita capii che c'era qualcosa che no... -

(Di mercoledì 6 giugno 2018) Il primo anno a Roma non e' stato semplice: 'Una nuova esperienza in una citta' in cui le pressioni e l'affetto dei tifosi non ha eguali al mondo. Purtroppo mi sono infortunato proprio nel momento in ...