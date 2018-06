Schianto tra moto nel Torinese | muore un medico palermitano di 52 anni

Stefano De Martino - incidente stradale : come sta?/ Schianto in A1 : “È molto spaventato - ma sta bene” : Stefano De Martino, brutto incidente stradale, attimi di paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:04:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO - INCIDENTE STRADALE : COME STA?/ Schianto in A1 : dalla paura ai rimproveri - "Stai attento!" : STEFANO De MARTINO, brutto INCIDENTE STRADALE, attimi di paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Stefano De Martino - incidente stradale : come sta?/ Schianto in A1 : ballerino miracolato ma silenzio social : Stefano De Martino, brutto incidente stradale, attimi di paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:37:00 GMT)

"Strage infinita". Schianto sulla statale - muore centauro : ... le strade europee sono rimaste di gran lunga le piu' sicure al mondo nel 2017. , Continua dopo le foto, All'interno della Ue, la Svezia , 25 decessi per milione di abitanti, , il Regno Unito , 27, , ...

“Strage infinita”. Schianto sulla statale - muore centauro inutile ogni tentativo di salvargli la vita : A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Minuti interminabili nel corso dei quali gli uomini della Croce Rossa hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Ma per un n centauro 34enne di Turbigo (Milano), non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto questa mattina in Liguria, in provincia di Savona. La tragedia si è consumata intorno alle 11. La vittima, quanto si apprende dai media ...

Treviso - Schianto tra auto in un incrocio : nonna muore - gravissima la nipotina di 3 anni : Il grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di giovedì in via Postioma a Ponzano Veneto, nella provincia di Treviso. Coinvolte tre auto. Su una di queste, una Opel Corsa, viaggiavano una donna di 65 anni, che ha perso la vita, e la sua nipotina di 3 anni, ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Schianto a Rigutino tra un'auto e una moto : feriti un 52enne e un 71enne. Traffico deviato : Incidente stradale a Rigutino oggi pomeriggio, poco prima delle 16. Si tratta di uno scontro tra un'automobile e una due ruote. Sul posto si è recato il personale del 118 aretino. Sono rimaste ferite, ...

Schianto tra una Porsche e un'auto elettrica : morta la stella della musica latino americana : E' Laura Paulina Calahorrano Quijo la vittima dello spaventoso incidente stradale avvenuto in viale Legioni Romane a...

Pompei - Terribile Schianto in autostrada a Desenzano : muore donna 53enne : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - 12enne violentata e minacciata, caccia a un altro del branco Castellammare - Pesca alla foce del rivo Cannetiello? Speriamo di no Gragnano - Traffico di ...

Incidente stradale ad Arona : Schianto tra tre auto sulla Provinciale del Sempione : Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ad Arona. E' successo lungo la Statale 33. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, un furgoncino Volkswagen con a bordo turisti ...

Tragico Schianto in strada - mamma 38enne muore davanti a tre figlioletti rimasti feriti : Il drammatico schianto frontale tra due vetture sulla collina del capoluogo piemontese. feriti e trasportati in ospedale i tre piccoli le cui condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche l'altro conducente che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.Continua a leggere

Tragico Schianto in autostrada - bus di tifosi si ribalta. Vittime e feriti. Tornavano a casa dopo aver assistito ad una partita della squadra del cuore : Un giornata di festa. La birra fuori lo stadio, i cori ed i trucchi sul viso. Sorrisi che poi si sono trasformati in pianto quando il pullman che li stava riportando a casa si è ribaltato. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per 3 di loro non c’è stato nulla da fare. A quanto riportano i media locali, alla base dell’incidente potrebbe esserci lo scoppio di un pneumatico che avrebbe fatto perdere all’autista il controllo del mezzo. ...

Esclusiva News Mediaset/Tgcom24 - il video dello Schianto tra il treno e il Tir : Esclusiva News Mediaset/Tgcom24, il video dello schianto tra il treno e il Tir L’impatto violentissimo ha causato due morti e il deragliamento di alcuni vagoni Continua a leggere L'articolo Esclusiva News Mediaset/Tgcom24, il video dello schianto tra il treno e il Tir proviene da NewsGo.

Caluso - Schianto sulla linea ferroviaria : treno travolge tir. 2 morti e 18 feriti : Nella tarda serata di ieri alle 23.20 circa, a Caluso, sulla linea ferroviaria tra Torino e Ivrea, un treno regionale ha incrociato e travolto un tir che aveva oltrepassato la barriera di arresto del ...