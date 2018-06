SCANZONISSIMA Ospiti e anticipazioni ultima puntata | Marco Carta e Deborah Iurato

SCANZONISSIMA slitta a venerdì 1 giugno : ospiti e capisquadra : Cambio di collocazione televisiva per Scanzonissima di Gigi e Ross: questa settimana il musical game show andrà in onda di venerdì sera sempre su Rai 2 La terza puntata di Scanzonissima slitta al venerdì sera. Eccezionalmente per questa settimana il musical game show di Rai 2 approda al venerdì a causa della messa in onda lo scorso mercoledì di uno speciale dedicato alla crisi di governo. Anticipazioni Scanzonissima, puntata di venerdì 1 ...