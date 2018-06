Scandalo Messico | festa con alcolici ed escort | i calciatori nella bufera NOMI e

calcioweb.eu

: «Sesso con 30 escort», scandalo sul #Messico: otto giocatori della 'Tricolor' si sarebbero scatenati in un festino - CorSport : «Sesso con 30 escort», scandalo sul #Messico: otto giocatori della 'Tricolor' si sarebbero scatenati in un festino - Gazzetta_it : Scandalo sul #Messico: 'Festino con 30 escort' #Mondiale - MaSport10 : Vittoria in amichevole e poi festino con escort: il #Messico nello scandalo -

(Di mercoledì 6 giugno 2018)e che riguarda alcuni, trentae tanto alcol. Secondo la rivista “TV Notas”, dopo l’amichevole con la Scozia ottoavrebbero organizzato unaprivata in compagnia di una trentina di belle donne a pagamento, il tutto sarebbe durato per l’intera notte. Ecco ideicoinvolti: Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Jesus Gallardo, i fratelli Giovani e Jonathan Dos Santos, Raul Jiménez e Marco Fabían. Iattualmente si trovano in Danimarca per l’ultima amichevole prima del debutto ai mondiali in Russia contro la Germania. L'articoloconed: ie DETTAGLI CalcioWeb.