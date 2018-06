Santoro si candida in Rai e ci parla di Salvini | Di Maio e Renzi

CdA Rai : 236 i candidati per i posti di nomina parlamentare. Ci sono anche Santoro - Minoli e Del Noce : Michele Santoro Ci sono conduttori tv, giornalisti, ex direttori di rete, politici. E aspiranti dirigenti in cerca di un posticino al sole. In tutto, sono 236 i candidati che hanno presentato il loro curriculum per i quattro posti disponibili nel prossimo CdA Rai. Due di essi verranno scelti dalla Camera, altri due dal Senato, dove sono giunte rispettivamente 196 e 169 candidature: 129 sono le candidature identiche inviate a entrambi i rami del ...

Rai - Minoli e Santoro tra i candidati al cda : Roma, 5 giu. – (AdnKronos) – Veterani della tv, come Giovanni Minoli, Michele Santoro e l’ex direttore di Raiuno Fabrizio Del Noce ma non solo. Nella carica degli aspiranti consiglieri di amministrazione della Rai, 236 in tutto per i 4 componenti che saranno eletti da Camera e Senato (due per ciascun ramo del Parlamento), ci sono anche ex dirigenti di aziende di tlc, come Vincenzo Novari che è stato ad di 3Italia, o Lucia ...

Rai - pubblicati i curricula dei candidati al Cda. In corsa anche i giornalisti Minoli e Santoro e l’ex iena Giarrusso : Come ampiamente annunciato, ci sono i giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro. E poi molti consiglieri uscenti, come Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca. Ma fra i candidati alla poltrona di consigliere nel Cda Rai, i cui curricula sono stati pubblicati sui siti internet di Camera e Senato, ci sono anche molte sorprese: come l’ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ultime elezioni con il M5s e risultato non eletto, l’ex ...

Santoro si candida per il cda Rai e riporta in tv il caso Moro : Un programma su Aldo Moro e la propria candidatura per il cda della Rai: Michele Santoro ha le idee chiare sui suoi prossimi obiettivi. Durante la presentazione di M, la sua prossima fatica televisiva dal 10 maggio su Rai 3, il giornalista ha infatti annunciato che invierà il suo “curriculum” a palazzo Madama e a Montecitorio, “visto che la Rai ha potenzialità enormi, ma il contesto editoriale attuale è inadeguato”. Le ...

Rai - Michele Santoro si candida per un posto al Cda : “Una provocazione per risollevare il servizio pubblico” : Michele Santoro torna su Rai3 con ‘M‘. L’appuntamento è da giovedì 10 maggio alle 21,05. Dopo il ciclo di puntate sull’attualità, è la volta di quello che viene definito “racconto monografico”. Al centro gli anni segnati dal rapimento di Aldo Moro, a quarant’anni dall’uccisione del presidente della Democrazia Cristiana e della sua scorta per mano delle Brigate Rosse. “Ci saranno novità”, spiega il giornalista e ...

