Sant' Egidio del Monte Albino | SA | Ultimo appuntamento con ' Venerdì d' Autore'

Sant’Egidio : Via alla raccolta fondi per la scuola della pace : Roma – Anche quest’anno la Comunità di Sant’Egidio sta organizzando una settimana di vacanza per i bambini della scuola della pace di Garbatella, popolare quartiere di Roma. Per chi non lo sapesse, le Scuole della pace della Comunità di Sant’Egidio sono diffuse in tanti quartieri di Roma e di tante altre città nel mondo. E sono dei luoghi in cui tutti i bambini, nessuno escluso, imparano l’arte dell’amicizia e ...