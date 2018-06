Sanità : Conte - su vertici no influenza politica - saremo inflessibili : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – Sulla Sanità “su una cosa saremo inflessibili. saremo ispirati a un principio direttivo: nelle scelte dei responsabili delle strutture sanitarie non vogliamo l’influenza della politica”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per la fiducia. Il premier ha sottolineato come, sul fronte della salute, è necessario che “il divario socio-economico non vada a ...

Conte - da Def tagli a spese Sanità - invertiamo rotta : "Il documento di economia e finanza, credo che sia a voi noto, è stato già deliberato prevede una contrazione della spesa sanitaria. Sarà compito di questo Governo invertire questa tendenza per garantire la necessaria ...

Sanità : Conte - nomine apicali a riparo da politica - premier tace su vaccini : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Nel suo discorso programmatico al Senato, per ottenere la fiducia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene anche sul capitolo -centrale- della Sanità, ma tace sul dibattuto tema dei vaccini. “Perseguiremo una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, sia in ordine ai volumi, alla qualità e agli esiti delle cure – assicura – sia in ordine alla gestione dei conti”. ...