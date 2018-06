Sanità | 7 milioni di italiani indebitati per le cure | e c' è chi vende casa

Nel 2017 sette milioni di italiani hanno fatto debiti per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa nella Sanità privata : Mentre i consumi arrancano, la spesa sanitaria privata Decolla. La spesa sanitaria privata degli italiani arriverà a fine anno al valore record di 40 miliardi di euro (era di 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell'ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni ...

