Samsung Galaxy Tab S4 avvistato con una nuova “Book Cover Keyboard”

Samsung Galaxy Tab S3 si aggiorna ad Android Oreo mentre P20 e P20 Pro ricevono le patch di maggio : Samsung inizia a rilasciare Android Oreo con la Samsung Experience 9.0 su Galaxy Tab S3, mentre Huawei P20 e P20 Pro ricevono le patch di sicurezza di maggio.

Samsung avrebbe intenzione di accorpare la famiglia Gear nella più grande Galaxy : Le fonti affermano che Samsung Gear VR sarà rinominato Samsung Galaxy VR, e il fatto che i gadget indossabili potrebbero seguire la stessa strada

Patch di maggio su Samsung Galaxy S8 Vodafone : considerazioni sull’aggiornamento XXU2CRED : Non si riposa nemmeno il Samsung Galaxy S8 Vodafone, in questa giornata di aggiornamenti fluenti che ha interessato più da vicino i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, i cui esemplari no brand e marchiati dallo stesso operatore rosso hanno ricevuto il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo ad Android 8.0 Oreo, divenuto una storyline sui vari gruppi tematici che teneva banco ormai da mesi. Il pacchetto che ha colpito i Samsung Galaxy S8 ...

Riscossa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand Italia : in download l’aggiornamento Oreo : Credevate che i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand fossero stati tralasciati, e che l'aggiornamento Oreo, arrivato questa mattina sui brandizzati Vodafone, avrebbe tardato di sicuro qualche giorno prima di arrivare a destinazione, per la gioia dei possessori? Vi sbagliate, tutti ci sbagliavamo: la divisione Italiana del marchio asiatico ha messo la freccia ed ha inchiodato tutti al palo, avviando da subito, in questa stessa giornata di oggi 5 ...

Svelato per Samsung Galaxy S9 e non solo l’aggiornamento di giugno : dettagli e device in lista : Arrivano notizie interessanti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S9 e non solo, perché in mattinata sono trapelate le prime novità praticamente ufficiali a proposito dell'aggiornamento di giugno che nel corso delle prossime settimane verrà distribuito dal colosso coreano per il proprio pubblico. Dopo la svolta riguardante il Samsung Galaxy S7, che finalmente sta accogliendo Android Oreo qui in Italia, come ho avuto modo di ...

Novità per i Samsung Galaxy : aggiornamento di giugno per Telefono e Galleria Immagini : Ci sono molte Novità in giro per gli utenti che dispongono di un qualunque Samsung Galaxy in questo periodo, considerando il fatto che alcune tra le app più popolari messe a disposizione di coloro che hanno deciso di puntare sul brand coreano stanno ricevendo aggiornamenti di un certo peso ad inizio giugno. Dopo avervi parlato nella giornata di ieri di Samsung Max, infatti, oggi tocca ad altri due servizi che stanno offrendo migliorie ...

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8.0 Oreo in Italia : L'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in roll out finalmente per i Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge Italiani, seppur solamente per gli esemplari marchiati da Vodafone in questo momento.

Il grande giorno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento Oreo : Inizia col botto questo 5 giugno per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge qui in Italia. Dopo mesi di attesa, infatti, è finalmente ufficiale la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Vodafone, che come vi avevamo anticipato la scorsa settimana è stato in grado di fare questo step più velocemente persino della variante no ...

Fotocamera Samsung Galaxy Note 9 migliorata rispetto all’S9 Plus : ulteriori vantaggi : Il comparto fotografico del Samsung Galaxy Note 9 si preannuncia essere migliore di quella innestata sul Galaxy S9 Plus, la cosiddetta Fotocamera reinventata che aveva fatto vibrare la passione degli amanti del genere. La serie Note, del resto, si è sempre distinta per l'implementazione di una serie di miglioramenti più o meno importanti alla componentistica, vista l'introduzione lo scorso anno del sistema doppio posteriore con il Note 8. ...

Il Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe avere una fotocamera migliore del Samsung Galaxy S9 Plus : Stando alle ultime indiscrezioni, la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere migliore di quella utilizzata sul Samsung Galaxy S9 Plus

Molto importante per i Samsung Galaxy l’aggiornamento Samsung Max di giugno : le novità : Ci sono importanti novità che vanno prese in esame oggi 4 giugno per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy, in quanto nelle ultime ore abbiamo avuto modo di riscontrare il rilascio dell'aggiornamento per un'app davvero apprezzabile per il pubblico. Senza girarci troppo intorno, si tratta di Samsung Max, che anche qui in Italia ha ricevuto non pochi apprezzamenti per i benefici generati alla stessa utenza dopo il download a bordo del ...

Alcuni possessori del Samsung Galaxy A8 (2018) lamentano un bug relativo all'audio : Si stanno moltiplicando in Rete gli utenti che lamentano un problema di funzionamento legato al software che gestisce l'audio sul Samsung Galaxy A8 (2018)

Modalità LTE per la doppia SIM dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : la procedura : A bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus DualSIM, a partire dall'aggiornamento contenente la patch di sicurezza di maggio (l'ultimo disponibile, almeno fino a questo momento), è possibile sfruttare tutte e due le schede, laddove montate, alla velocità delle reti 4G LTE. L'upgrade prende le mosse dall'architettura hardware degli ultimi processori Exynos e Snapdragon con cui gli ultimi top di gamma sono equipaggiati, ragione per la quale nessun ...

Smartphone Android in offerta oggi 3 giugno : Huawei P10 - Nokia 6.1 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 3 giugno sono: Nokia 6.1, Huawei P10, Honor 9 Lite, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?