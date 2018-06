Salvini | smonteremo l Fornero pezzetto a pezzetto | è impegno sacro

Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro - non smonteremo nulla di ciò che è stato realizzato” : Parlando dell'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, il neo-capo del Viminale Matteo Salvini ha dichiarato: "Ha fatto un discreto lavoro quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato realizzato, lavorerò per rendere ancora più efficaci le politiche di controllo, di allontanamento, di espulsione. Se qualcuno ha fatto qualcosa di utile e intelligente per il mio Paese anche se indossava una diversa maglietta sarebbe sciocco non ...